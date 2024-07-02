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Vali açıkladı: Kayseri'deki olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personeli yaralandı
Vali açıkladı: Kayseri'deki olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personeli yaralandı
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'deki olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını açıkladı. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını açıkladı.Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.30 Haziran'da başlayan toplumsal olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/yuzlerce-kaymakam-ve-vali-yardimcisinin-yeri-degisti-kayserinin-melikgazi-kaymakami-da-degisti-1085427134.html
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kayseri, suriye, suriyeli, yaralı

Vali açıkladı: Kayseri'deki olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personeli yaralandı

16:36 02.07.2024
© İHA / ALİ GÖÇ - CEM ATAKAN - MÜKREMİN KAYA-AW2372665 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler
5 yaşındaki çocuğa taciz iddiası gerginliği: Araçları ters çevirip, iş yerlerini ateşe verdiler - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© İHA / ALİ GÖÇ - CEM ATAKAN - MÜKREMİN KAYA-AW237266
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'deki olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını açıkladı.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını açıkladı.
Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şüphelilerin tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
30 Haziran'da başlayan toplumsal olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personelinin yaralandığını ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:
"Olaylara karışanlarla ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir. Video inceleme ve şüpheli tespit çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaparak, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçunu işlediği tespit edilen kişiler gözaltına alınmaktadır. Şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Değerli Kayserili hemşehrilerimiz geçmişten bugüne ülkemizin güvenlik ve bekası noktasında adeta bir sigorta şehir olan Kayseri'mizin kıymetli vatandaşlarının maksatlı çevrelerin başlattığı provokatif eylemlerin içerisinde yer alarak güvenlik güçlerimize zorluk çıkarmasına ve hemşehrilerimizin huzurunu bozmalarına izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın itidalli davranarak hiçbir menfur eylemin içinde bulunmamalarını önemle rica ederiz."
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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Yüzlerce kaymakam ve vali yardımcısının yeri değişti: Kayseri'nin Melikgazi Kaymakamı da değişti
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