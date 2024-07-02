https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/yuzlerce-kaymakam-ve-vali-yardimcisinin-yeri-degisti-kayserinin-melikgazi-kaymakami-da-degisti-1085427134.html

Yüzlerce kaymakam ve vali yardımcısının yeri değişti: Kayseri'nin Melikgazi Kaymakamı da değişti

Yüzlerce kaymakam ve vali yardımcısının yeri değişti: Kayseri'nin Melikgazi Kaymakamı da değişti

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinin... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T09:47+0300

2024-07-02T09:47+0300

2024-07-02T09:47+0300

politika

türkiye

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resmi gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 302 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, 10'u İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatında, 292'si ise Vali Yardımcısı ve Kaymakam olarak Taşra Teşkilatında olmak üzere 302 Mülki İdare Amirinin görev yeri değiştirildi.Söz konusu karar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince alındı.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar’ı ile Aydın’da görev yapan 3 kaymakam ve 2 vali yardımcısının görev yeri değişti.Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar ile mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle, Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan Burdur Vali Yardımcılığı'na, Aydın Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin Zonguldak Vali Yardımcılığı'na, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy Kayseri Melikgazi Kaymakamlığı'na, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli Tokat Turhal Kaymakamlığı'na, Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe Erzincan Otlukbeli Kaymakamlığı'na atandı.Kayseri'nin Melikgazi ilçesinin kaymakamı Bülent Karacan, İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı olarak atandı.2 ilçenin yeni kaymakamı belli olduCumhurbaşkanı Kararnamesiyle Kars Vali Yardımcısı Ramazan Taşkın Koçarlı Kaymakamlığı'na, Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan Nazilli Kaymakamlığı'na atanırken, Bozdoğan Kaymakamlığı’na atama yapılmadı.Bitlis-Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir Tavas Kaymakamlığına, Diyarbakır-Çermik Kaymakamı Vahit Yılmaz Honaz Kaymakamlığına, Denizli Çameli Kaymakamı Hüseyin Kamil Sözen Ardahan-Posof Kaymakamlığına, Denizli-Bozkurt Kaymakamı Metehan Toy Kırıkkale-Çelebi Kaymakamlığına, Denizli Vali Yardımcısı Rıza Dalan Samsun Vali Yardımcılığına, Malatya Vali Yardımcısı Kenan Eskin Denizli Vali Yardımcılığına ve Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur Bursa-Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına atandı.Erzurum’da görev yapan; Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan Kahramanmaraş Afşin Kaymakamı olarak, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam Rize Pazar Kaymakamı olarak, Çat Kaymakamı Muhammed Serdar Erdoğan Van Başkale Kaymakamı olarak, Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen Bingöl Vali Yardımcısı olarak, Olur Kaymakamı Fahri Onay Bingöl Vali Yardımcısı olarak ve Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan Bingöl Valiliği Hukuk Müşaviri olarak atandı. Ankara Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç Palandöken Kaymakamı olarak, İzmir Kiraz Kaymakamı Onur Titiz Karayazı Kaymakamı olarak, İzmir Beydağ Kaymakamı İrem Baha Yağan Çat Kaymakamı olarak, Bolu Yeniçağa Kaymakamı Mehmet Kaan Kini Olur Kaymakamı olarak, Van Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik Oltu Kaymakamı olarak ve Kırklareli Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş Hınıs Kaymakamı olarak atandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bakan-yerlikayadan-kayseri-aciklamasi-67-gozalti-1085405715.html

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