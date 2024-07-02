https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/ukrayna-esir-casov-yardan-kacanlarin-basinda-kraken-vardi-1085424125.html

Ukraynalı esir: Çasov Yar’dan kaçanların başında Kraken vardı

Ukraynalı esir: Çasov Yar’dan kaçanların başında Kraken vardı

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde şiddetli çatışmalara sahne olan ve büyük kısmı Rus ordusunun kontrolüne geçen Çasov Yar'da Rus askerlere teslim olan Gridnev... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T07:32+0300

2024-07-02T07:32+0300

2024-07-02T07:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

kraken

çasov yar

esir

rus ordusu

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/1d/1085353683_0:67:2887:1691_1920x0_80_0_0_85746aab2504d8a101931fab5b88549b.jpg

Ukrayna'da uygulanan seferberlik kapsamında 2023 Nisan ayında orduya alınan Herson sakini Valentin Gridnev, bağlı olduğu birliği Çasov Yar şehrine gönderildiğinde komutanların, Kraken aşırı milliyetçi taburunun onlara destek olacağı sözünü verdiğini anlattı.Radikallerin ikinci savunma hattında bulunduğunu belirten esir, sözlerini şöyle sürdürdü:Gridnev, içinde bulunduğu birliğin Çasov Yar’a geldiğinde Kraken’in tüm üyelerinin mevzilerini bırakıp kaçtığını söyledi.Sabotaj birimi Kraken, Mart 2022’de aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun liderleri ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) tarafından kurulmuştu. Grubun komutanı Sergey Veliçko, savaş esirlerine işkence gerekçesi ile Rusya’nı aranan kişiler listesine dahil edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/zelenskiyin-esi-dunyanin-en-pahali-otomobillerinden-birini-satin-aldi-1085415915.html

ukrayna

çasov yar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, kraken, çasov yar, esir, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)