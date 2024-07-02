https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/ukrayna-esir-casov-yardan-kacanlarin-basinda-kraken-vardi-1085424125.html
Ukraynalı esir: Çasov Yar’dan kaçanların başında Kraken vardı
Ukraynalı esir: Çasov Yar’dan kaçanların başında Kraken vardı
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde şiddetli çatışmalara sahne olan ve büyük kısmı Rus ordusunun kontrolüne geçen Çasov Yar'da Rus askerlere teslim olan Gridnev... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T07:32+0300
2024-07-02T07:32+0300
2024-07-02T07:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
kraken
çasov yar
esir
rus ordusu
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
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Ukrayna'da uygulanan seferberlik kapsamında 2023 Nisan ayında orduya alınan Herson sakini Valentin Gridnev, bağlı olduğu birliği Çasov Yar şehrine gönderildiğinde komutanların, Kraken aşırı milliyetçi taburunun onlara destek olacağı sözünü verdiğini anlattı.Radikallerin ikinci savunma hattında bulunduğunu belirten esir, sözlerini şöyle sürdürdü:Gridnev, içinde bulunduğu birliğin Çasov Yar’a geldiğinde Kraken’in tüm üyelerinin mevzilerini bırakıp kaçtığını söyledi.Sabotaj birimi Kraken, Mart 2022’de aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun liderleri ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) tarafından kurulmuştu. Grubun komutanı Sergey Veliçko, savaş esirlerine işkence gerekçesi ile Rusya’nı aranan kişiler listesine dahil edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/zelenskiyin-esi-dunyanin-en-pahali-otomobillerinden-birini-satin-aldi-1085415915.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, kraken, çasov yar, esir, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ukrayna, ukrayna ordusu, kraken, çasov yar, esir, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
Ukraynalı esir: Çasov Yar’dan kaçanların başında Kraken vardı
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde şiddetli çatışmalara sahne olan ve büyük kısmı Rus ordusunun kontrolüne geçen Çasov Yar'da Rus askerlere teslim olan Gridnev, şehirdeki mevzileri bırakıp kaçan Ukraynalı birliklerin başını aşırı milliyetçi Kraken taburunun çektiğini belirtti.
Ukrayna'da uygulanan seferberlik kapsamında 2023 Nisan ayında orduya alınan Herson sakini Valentin Gridnev, bağlı olduğu birliği Çasov Yar şehrine gönderildiğinde komutanların, Kraken aşırı milliyetçi taburunun onlara destek olacağı sözünü verdiğini anlattı.
Radikallerin ikinci savunma hattında bulunduğunu belirten esir, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bize, Kraken’in bizi koruyacağı sözü verildi. Ama oraya geldiğimizde, ordu yönetimi Kraken’in artık orada olmadığını biliyordu. Bizi yalnız bıraktılar. Biz geldiğimizde onların son arabası gidiyordu. Biz de yalnız kaldık.
Gridnev, içinde bulunduğu birliğin Çasov Yar’a geldiğinde Kraken’in tüm üyelerinin mevzilerini bırakıp kaçtığını söyledi.
Rus taarruz grupları binaları tek tek kontrol altına alıyordu. Muhtemelen Kraken üyeleri de ‘nemize lazım’ deyip kaçmışlar. Bize, onların destek vereceği söylenmişti ama biz oraya geldiğimizde taburun son zırhlı aracı aynı gün sabah erkenden çıkıp gitti.
Sabotaj birimi Kraken, Mart 2022’de aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun liderleri ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) tarafından kurulmuştu. Grubun komutanı Sergey Veliçko, savaş esirlerine işkence gerekçesi ile Rusya’nı aranan kişiler listesine dahil edilmişti.