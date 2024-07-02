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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/ukrayna-esir-casov-yardan-kacanlarin-basinda-kraken-vardi-1085424125.html
Ukraynalı esir: Çasov Yar’dan kaçanların başında Kraken vardı
Ukraynalı esir: Çasov Yar’dan kaçanların başında Kraken vardı
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde şiddetli çatışmalara sahne olan ve büyük kısmı Rus ordusunun kontrolüne geçen Çasov Yar'da Rus askerlere teslim olan Gridnev... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T07:32+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
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rus ordusu
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Ukrayna'da uygulanan seferberlik kapsamında 2023 Nisan ayında orduya alınan Herson sakini Valentin Gridnev, bağlı olduğu birliği Çasov Yar şehrine gönderildiğinde komutanların, Kraken aşırı milliyetçi taburunun onlara destek olacağı sözünü verdiğini anlattı.Radikallerin ikinci savunma hattında bulunduğunu belirten esir, sözlerini şöyle sürdürdü:Gridnev, içinde bulunduğu birliğin Çasov Yar’a geldiğinde Kraken’in tüm üyelerinin mevzilerini bırakıp kaçtığını söyledi.Sabotaj birimi Kraken, Mart 2022’de aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun liderleri ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) tarafından kurulmuştu. Grubun komutanı Sergey Veliçko, savaş esirlerine işkence gerekçesi ile Rusya’nı aranan kişiler listesine dahil edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/zelenskiyin-esi-dunyanin-en-pahali-otomobillerinden-birini-satin-aldi-1085415915.html
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Ukraynalı esir: Çasov Yar’dan kaçanların başında Kraken vardı

07:32 02.07.2024
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovUkraynali esir
Ukraynali esir - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde şiddetli çatışmalara sahne olan ve büyük kısmı Rus ordusunun kontrolüne geçen Çasov Yar'da Rus askerlere teslim olan Gridnev, şehirdeki mevzileri bırakıp kaçan Ukraynalı birliklerin başını aşırı milliyetçi Kraken taburunun çektiğini belirtti.
Ukrayna'da uygulanan seferberlik kapsamında 2023 Nisan ayında orduya alınan Herson sakini Valentin Gridnev, bağlı olduğu birliği Çasov Yar şehrine gönderildiğinde komutanların, Kraken aşırı milliyetçi taburunun onlara destek olacağı sözünü verdiğini anlattı.
Radikallerin ikinci savunma hattında bulunduğunu belirten esir, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bize, Kraken’in bizi koruyacağı sözü verildi. Ama oraya geldiğimizde, ordu yönetimi Kraken’in artık orada olmadığını biliyordu. Bizi yalnız bıraktılar. Biz geldiğimizde onların son arabası gidiyordu. Biz de yalnız kaldık.

Gridnev, içinde bulunduğu birliğin Çasov Yar’a geldiğinde Kraken’in tüm üyelerinin mevzilerini bırakıp kaçtığını söyledi.

Rus taarruz grupları binaları tek tek kontrol altına alıyordu. Muhtemelen Kraken üyeleri de ‘nemize lazım’ deyip kaçmışlar. Bize, onların destek vereceği söylenmişti ama biz oraya geldiğimizde taburun son zırhlı aracı aynı gün sabah erkenden çıkıp gitti.

Sabotaj birimi Kraken, Mart 2022’de aşırı milliyetçi Azov Taburu’nun liderleri ve Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi (GRU) tarafından kurulmuştu. Grubun komutanı Sergey Veliçko, savaş esirlerine işkence gerekçesi ile Rusya’nı aranan kişiler listesine dahil edilmişti.
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