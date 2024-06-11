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Oktay Kaynarca cevapladı: Süleyman Çakır mı, Hızır Çakırbeyli mi?
Oktay Kaynarca cevapladı: Süleyman Çakır mı, Hızır Çakırbeyli mi?
Sputnik Türkiye
Oktay Kaynarca, oynadığı dizilerde hangi rolü daha çok sevdiğine yönelik cevap verdi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye
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Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakteriyle büyük bir iz bırakan Oktay Kaynarca, yıllar sonra Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli rolüyle tekrar izleyicilerin karşısına çıktı. A Para kanalında yayımlanan Biz Bize programında, “Süleyman Çakır mı yoksa Hızır Çakırbeyli mi?” sorusu sorulduğunda Kaynarca, tercihini Hızır Çakırbeyli’den yana kullanarak şu açıklamayı yaptı:Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır rolüyle Kurtlar Vadisi’nde büyük bir iz bıraktıktan sonra 'İlk Aşkım', 'Kuzey Rüzgarı', 'Adanalı' ve 'Ustura Kemal' gibi dizilerde de başrol oynadı. Son olarak, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakteriyle tekrar büyük beğeni topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/oktay-kaynarcadan-suleyman-cakirin-olum-yil-donumu-icin-paylasim-guzel-adamdi-1082575774.html
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oktay kaynarca, kurtlar vadisi, türk, dizi, türk dizileri, tv dizisi

Oktay Kaynarca cevapladı: Süleyman Çakır mı, Hızır Çakırbeyli mi?

13:50 11.06.2024
© YouTube/Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır, Oktay Kaynarca
Süleyman Çakır, Oktay Kaynarca - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2024
© YouTube/Kurtlar Vadisi
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Oktay Kaynarca, oynadığı dizilerde hangi rolü daha çok sevdiğine yönelik cevap verdi.
Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakteriyle büyük bir iz bırakan Oktay Kaynarca, yıllar sonra Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli rolüyle tekrar izleyicilerin karşısına çıktı. A Para kanalında yayımlanan Biz Bize programında, “Süleyman Çakır mı yoksa Hızır Çakırbeyli mi?” sorusu sorulduğunda Kaynarca, tercihini Hızır Çakırbeyli’den yana kullanarak şu açıklamayı yaptı:
“Hızır daha insan ve daha olgun. Her şeye hakim ve daha keyifli… Açılımı ve yelpazesi daha geniş bir adam. Süleyman Çakır’ı oynamak kolay ama Hızır Çakırbeyli’yi tüm yönleriyle canlandırmak daha önemli ve daha zor. Bu yüzden Hızır Çakırbeyli hoşuma gidiyor.”
Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır rolüyle Kurtlar Vadisi’nde büyük bir iz bıraktıktan sonra 'İlk Aşkım', 'Kuzey Rüzgarı', 'Adanalı' ve 'Ustura Kemal' gibi dizilerde de başrol oynadı.
Son olarak, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakteriyle tekrar büyük beğeni topladı.
Oktay Kaynarca - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
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Oktay Kaynarca'dan Süleyman Çakır'ın ölüm yıl dönümü için paylaşım: 'Güzel adamdı'
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