https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/oktay-kaynarca-cevapladi-suleyman-cakir-mi-hizir-cakirbeyli-mi--1084720947.html

Oktay Kaynarca cevapladı: Süleyman Çakır mı, Hızır Çakırbeyli mi?

Oktay Kaynarca cevapladı: Süleyman Çakır mı, Hızır Çakırbeyli mi?

Sputnik Türkiye

Oktay Kaynarca, oynadığı dizilerde hangi rolü daha çok sevdiğine yönelik cevap verdi. 11.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-11T13:50+0300

2024-06-11T13:50+0300

2024-06-11T13:50+0300

türkiye

oktay kaynarca

kurtlar vadisi

türk

dizi

türk dizileri

tv dizisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/01/1051332225_0:0:810:457_1920x0_80_0_0_db2e5a9f8ff60c3456ba2265921a89df.jpg

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır karakteriyle büyük bir iz bırakan Oktay Kaynarca, yıllar sonra Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli rolüyle tekrar izleyicilerin karşısına çıktı. A Para kanalında yayımlanan Biz Bize programında, “Süleyman Çakır mı yoksa Hızır Çakırbeyli mi?” sorusu sorulduğunda Kaynarca, tercihini Hızır Çakırbeyli’den yana kullanarak şu açıklamayı yaptı:Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır rolüyle Kurtlar Vadisi’nde büyük bir iz bıraktıktan sonra 'İlk Aşkım', 'Kuzey Rüzgarı', 'Adanalı' ve 'Ustura Kemal' gibi dizilerde de başrol oynadı. Son olarak, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakteriyle tekrar büyük beğeni topladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/oktay-kaynarcadan-suleyman-cakirin-olum-yil-donumu-icin-paylasim-guzel-adamdi-1082575774.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

oktay kaynarca, kurtlar vadisi, türk, dizi, türk dizileri, tv dizisi