https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/eski-hdp-marmaris-ilce-baskani-teror-orgutune-para-topladigi-iddiasiyla-tutuklandi-1084826761.html

Eski HDP Marmaris ilçe başkanı terör örgütüne para topladığı iddiasıyla tutuklandı

Eski HDP Marmaris ilçe başkanı terör örgütüne para topladığı iddiasıyla tutuklandı

Sputnik Türkiye

Muğla'da terör örgütüne para topladığı iddia edilen eski HDP Marmaris ilçe başkanı tutuklandı. 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T22:06+0300

2024-06-13T22:06+0300

2024-06-13T22:06+0300

türkiye

hdp

tutuklama

muğla

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Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütülen bir şüpheli, 2015'te HDP Marmaris ilçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan A.İ'nin yönlendirmesiyle Marmaris'ten Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini, buradan da yasadışı yollarla Suriye’nin Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine geçerek terör örgütüne katıldığını ifade etti.Şüpheli, ifadesinde 'A.İ'nin Muğla'da 2015’te örgüte müzahir kişilerden sözde 'vergi' adı altında para toplayıp finans sağladığını' iddia etti.Zanlının iddialarının ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik birimleri, A.İ. ile ilgili araştırma yaptı, Mali Suçları Araştırma Kurulunca hazırlanan raporu inceledi.Terör örgütüne para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.İ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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