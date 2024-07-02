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Samsun'da bir kişi ceza kesilmesine rağmen 697 kez 112 Acil'i aradı
Samsun'da bir kişi ceza kesilmesine rağmen 697 kez 112 Acil'i aradı
Sputnik Türkiye
Samsun'da bir kişi ceza kesilmesine rağmen 2024 yılının ilk 6 ayında 112 Acil Çağrı Merkezini 697 kere arayarak meşgul etti. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T10:29+0300
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112 acil servis
112 acil çağrı merkezi
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Hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, 2024 yılının ilk 6 ayında yine asılsız çağrılarla meşgul edildi. Samsun 112 Acil Çağrı Merkezine 2024'te 686 bin 962 çağrı geldi. Toplam gelen çağrıların 160 bin 753'ünü sağlık, 140 bin 342'sini emniyet, 13 bin 497'sini itfaiye, 13 bin 533'ünü jandarma, 2 bin 994'ünü orman, 297'sini AFAD, bin 368'ini sahil güvenlik oluşturdu. Bu çağrıların yüzde 60'ı asıllı çıkarken, yüzde 40'ını da asılsız çağrılar oluşturdu.43 bin lira ceza kesildi2024 yılında asılsız arayan 30 kişiye toplamda 43 bin 750 TL para cezası uygulandı. Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 112'ye gelen her 10 çağrıdan 4'ünü gereksiz çağrılar oluşturuyor. Asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılar, 112 Acil Çağrı Merkezinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülmesine engel oluyor.112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ramazan Himmet, "Yapılan gereksiz ihbar ve çağrılar acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ekip yönlendirmede gecikmelere neden olmaktadır. Acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza en kısa sürede yardımda bulunulması amacıyla, 112 hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi, aksi halde idari para cezası ve aramanın niteliğine göre suç duyurusunda bulunulacağından gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
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Samsun'da bir kişi ceza kesilmesine rağmen 697 kez 112 Acil'i aradı

10:29 02.07.2024 (güncellendi: 10:30 02.07.2024)
© İHA / ŞENER URFAEdirne 112 Acil Çağrı Merkezi
Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© İHA / ŞENER URFA
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Samsun'da bir kişi ceza kesilmesine rağmen 2024 yılının ilk 6 ayında 112 Acil Çağrı Merkezini 697 kere arayarak meşgul etti.
Hayat kurtarmak için telefon başında bekleyen 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, 2024 yılının ilk 6 ayında yine asılsız çağrılarla meşgul edildi.
Samsun 112 Acil Çağrı Merkezine 2024'te 686 bin 962 çağrı geldi. Toplam gelen çağrıların 160 bin 753'ünü sağlık, 140 bin 342'sini emniyet, 13 bin 497'sini itfaiye, 13 bin 533'ünü jandarma, 2 bin 994'ünü orman, 297'sini AFAD, bin 368'ini sahil güvenlik oluşturdu. Bu çağrıların yüzde 60'ı asıllı çıkarken, yüzde 40'ını da asılsız çağrılar oluşturdu.

43 bin lira ceza kesildi

2024 yılında asılsız arayan 30 kişiye toplamda 43 bin 750 TL para cezası uygulandı. Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 112'ye gelen her 10 çağrıdan 4'ünü gereksiz çağrılar oluşturuyor. Asılsız ihbarlar ve gereksiz çağrılar, 112 Acil Çağrı Merkezinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülmesine engel oluyor.
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ramazan Himmet, "Yapılan gereksiz ihbar ve çağrılar acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ekip yönlendirmede gecikmelere neden olmaktadır. Acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza en kısa sürede yardımda bulunulması amacıyla, 112 hattının gereksiz yere meşgul edilmemesi, aksi halde idari para cezası ve aramanın niteliğine göre suç duyurusunda bulunulacağından gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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