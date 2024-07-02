https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rusyanin-uc-bolgesinde-11-ukrayna-ihasi-engellendi-1085429319.html

Rusya’nın üç bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın üç bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin dün gece Kırım Yarımadası ile ülkenin batısındaki Bryansk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 11 insansız hava aracını... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T10:58+0300

2024-07-02T10:58+0300

2024-07-02T10:54+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

hava savunma

insansız hava aracı (iha)

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belgorod

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ettiği belirtilerek tüm girişimlerin Rus hava savunma güçleri tarafından başarıyla engellendiği kaydedildi.Açıklamaya göre dün gece Bryansk bölgesinde 4, Belgorod bölgesinde 4 ve Kırım’da 3 İHA imha edildi.‘Bryansk’ta sabah saatlerinde bir İHA daha imha edildi’Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, sabah saatlerinde bölgede bir Ukrayna İHA’sının daha engellendiğini duyurdu.Bogomaz, olaydan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın oluşmadığını kaydetti.Belgorod bölgesinde bir sivil öldüBelgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun topçu saldırısı sonucu Şebekino ilçesindeki Novaya Tavoljanka köyünde bir sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.Ayrıca Belgorod şehrinde 7 ve Şebekino şehrinde 2 kişinin yaralandığını bildiren Gladkov, bölge genelinde farklı müstakil evlerde hasarın tespit edildiğini anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rus-ordusu-iskander-m-fuzeleriyle-ukraynanin-mirgorod-hava-ussunde-7-savas-ucagini-yok-etti-1085427000.html

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