https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rusyanin-uc-bolgesinde-11-ukrayna-ihasi-engellendi-1085429319.html
Rusya’nın üç bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın üç bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece Kırım Yarımadası ile ülkenin batısındaki Bryansk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 11 insansız hava aracını... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T10:58+0300
2024-07-02T10:58+0300
2024-07-02T10:54+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
hava savunma
insansız hava aracı (iha)
iha
ukrayna
kiev
bryansk
belgorod
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081307285_0:87:2059:1245_1920x0_80_0_0_b05e869e850bf4ac0468b6a5dbea9f54.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ettiği belirtilerek tüm girişimlerin Rus hava savunma güçleri tarafından başarıyla engellendiği kaydedildi.Açıklamaya göre dün gece Bryansk bölgesinde 4, Belgorod bölgesinde 4 ve Kırım’da 3 İHA imha edildi.‘Bryansk’ta sabah saatlerinde bir İHA daha imha edildi’Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, sabah saatlerinde bölgede bir Ukrayna İHA’sının daha engellendiğini duyurdu.Bogomaz, olaydan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın oluşmadığını kaydetti.Belgorod bölgesinde bir sivil öldüBelgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun topçu saldırısı sonucu Şebekino ilçesindeki Novaya Tavoljanka köyünde bir sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.Ayrıca Belgorod şehrinde 7 ve Şebekino şehrinde 2 kişinin yaralandığını bildiren Gladkov, bölge genelinde farklı müstakil evlerde hasarın tespit edildiğini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rus-ordusu-iskander-m-fuzeleriyle-ukraynanin-mirgorod-hava-ussunde-7-savas-ucagini-yok-etti-1085427000.html
rusya
ukrayna
kiev
bryansk
belgorod
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/03/1081307285_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_aaf23988c516c6cafe8d809b33231ce8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, insansız hava aracı (iha), iha, ukrayna, kiev, bryansk, belgorod, kırım, hava saldırısı, topçu ateşi, aleksandr bogomaz, vyaçeslav gladkov
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, insansız hava aracı (iha), iha, ukrayna, kiev, bryansk, belgorod, kırım, hava saldırısı, topçu ateşi, aleksandr bogomaz, vyaçeslav gladkov
Rusya’nın üç bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece Kırım Yarımadası ile ülkenin batısındaki Bryansk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 11 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ettiği belirtilerek tüm girişimlerin Rus hava savunma güçleri tarafından başarıyla engellendiği kaydedildi.
Açıklamaya göre dün gece Bryansk bölgesinde 4, Belgorod bölgesinde 4 ve Kırım’da 3 İHA imha edildi.
‘Bryansk’ta sabah saatlerinde bir İHA daha imha edildi’
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, sabah saatlerinde bölgede bir Ukrayna İHA’sının daha engellendiğini duyurdu.
Bogomaz, olaydan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın oluşmadığını kaydetti.
Belgorod bölgesinde bir sivil öldü
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun topçu saldırısı sonucu Şebekino ilçesindeki Novaya Tavoljanka köyünde bir sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ayrıca Belgorod şehrinde 7 ve Şebekino şehrinde 2 kişinin yaralandığını bildiren Gladkov, bölge genelinde farklı müstakil evlerde hasarın tespit edildiğini anlattı.