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Milli Savunma Bakanı Güler'den 'kamu düzeni' açıklaması
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rusyanin-uc-bolgesinde-11-ukrayna-ihasi-engellendi-1085429319.html
Rusya’nın üç bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın üç bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin dün gece Kırım Yarımadası ile ülkenin batısındaki Bryansk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 11 insansız hava aracını... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T10:58+0300
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ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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belgorod
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ettiği belirtilerek tüm girişimlerin Rus hava savunma güçleri tarafından başarıyla engellendiği kaydedildi.Açıklamaya göre dün gece Bryansk bölgesinde 4, Belgorod bölgesinde 4 ve Kırım’da 3 İHA imha edildi.‘Bryansk’ta sabah saatlerinde bir İHA daha imha edildi’Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, sabah saatlerinde bölgede bir Ukrayna İHA’sının daha engellendiğini duyurdu.Bogomaz, olaydan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın oluşmadığını kaydetti.Belgorod bölgesinde bir sivil öldüBelgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun topçu saldırısı sonucu Şebekino ilçesindeki Novaya Tavoljanka köyünde bir sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.Ayrıca Belgorod şehrinde 7 ve Şebekino şehrinde 2 kişinin yaralandığını bildiren Gladkov, bölge genelinde farklı müstakil evlerde hasarın tespit edildiğini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rus-ordusu-iskander-m-fuzeleriyle-ukraynanin-mirgorod-hava-ussunde-7-savas-ucagini-yok-etti-1085427000.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, insansız hava aracı (iha), iha, ukrayna, kiev, bryansk, belgorod, kırım, hava saldırısı, topçu ateşi, aleksandr bogomaz, vyaçeslav gladkov
rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma, insansız hava aracı (iha), iha, ukrayna, kiev, bryansk, belgorod, kırım, hava saldırısı, topçu ateşi, aleksandr bogomaz, vyaçeslav gladkov

Rusya’nın üç bölgesinde 11 Ukrayna İHA’sı engellendi

10:58 02.07.2024
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya hava savunma güçlerinin dün gece Kırım Yarımadası ile ülkenin batısındaki Bryansk ve Belgorod bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 11 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimlerine devam ettiği belirtilerek tüm girişimlerin Rus hava savunma güçleri tarafından başarıyla engellendiği kaydedildi.
Açıklamaya göre dün gece Bryansk bölgesinde 4, Belgorod bölgesinde 4 ve Kırım’da 3 İHA imha edildi.

‘Bryansk’ta sabah saatlerinde bir İHA daha imha edildi’

Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram paylaşımında, sabah saatlerinde bölgede bir Ukrayna İHA’sının daha engellendiğini duyurdu.
Bogomaz, olaydan kimsenin etkilenmediğini ve hasarın oluşmadığını kaydetti.

Belgorod bölgesinde bir sivil öldü

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram paylaşımında, Ukrayna ordusunun topçu saldırısı sonucu Şebekino ilçesindeki Novaya Tavoljanka köyünde bir sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ayrıca Belgorod şehrinde 7 ve Şebekino şehrinde 2 kişinin yaralandığını bildiren Gladkov, bölge genelinde farklı müstakil evlerde hasarın tespit edildiğini anlattı.
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