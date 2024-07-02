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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rus-ordusu-iskander-m-fuzeleriyle-ukraynanin-mirgorod-hava-ussunde-7-savas-ucagini-yok-etti-1085427000.html
Rus ordusu, İskander-M füzeleriyle Ukrayna’nın Mirgorod hava üssünde 7 savaş uçağını yok etti
Rus ordusu, İskander-M füzeleriyle Ukrayna’nın Mirgorod hava üssünde 7 savaş uçağını yok etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki Mirgorod hava üssünde bulunan 7 savaş uçağının İskender-M füzeleriyle imha edildiği anın... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T09:43+0300
2024-07-02T09:39+0300
ukrayna krizi
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rusya silahlı kuvvetleri
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iskender-m
balistik füze
ukrayna
ukrayna ordusu
hava üssü
su-27
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Silahlı Kuvvetleri İskender-M taktik füze birimleri, Ukrayna ordusunun Migorod hava üssündeki uçak parkına yönelik grup füze saldırısını gerçekleştirdi. Objektif kontrol, hava araçlarının yok edildiğini doğruladı” ifadesine yer verildi.Saldırı sonucu Ukrayna ordusuna ait ikisi onarım halinde olmak üzere 7 adet Su-27 çok maksatlı savaş uçağının hasar aldığı kaydedildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri düzenli olarak Ukrayna'nın askeri potansiyelini azaltmak amacıyla Batı yapımı savaş uçaklarının konuşlandırılabileceği hava üsleri dahil çeşitli askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/hollanda-savunma-bakanligi-ukraynaya-24-adet-f-16-ihracatina-onay-cikti-1085425080.html
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rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, iskender-m, balistik füze, ukrayna, ukrayna ordusu, hava üssü, su-27
rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, iskender-m, balistik füze, ukrayna, ukrayna ordusu, hava üssü, su-27

Rus ordusu, İskander-M füzeleriyle Ukrayna’nın Mirgorod hava üssünde 7 savaş uçağını yok etti

09:43 02.07.2024
© Fotoğraf : Rusya Savunma BakanlığıRus ordusu, İskander-M füzeleriyle Ukrayna’nın Mirgorod hava üssünde 7 savaş uçağını yok etti
Rus ordusu, İskander-M füzeleriyle Ukrayna’nın Mirgorod hava üssünde 7 savaş uçağını yok etti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki Mirgorod hava üssünde bulunan 7 savaş uçağının İskender-M füzeleriyle imha edildiği anın görüntülerini paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Silahlı Kuvvetleri İskender-M taktik füze birimleri, Ukrayna ordusunun Migorod hava üssündeki uçak parkına yönelik grup füze saldırısını gerçekleştirdi. Objektif kontrol, hava araçlarının yok edildiğini doğruladı” ifadesine yer verildi.
Saldırı sonucu Ukrayna ordusuna ait ikisi onarım halinde olmak üzere 7 adet Su-27 çok maksatlı savaş uçağının hasar aldığı kaydedildi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri düzenli olarak Ukrayna'nın askeri potansiyelini azaltmak amacıyla Batı yapımı savaş uçaklarının konuşlandırılabileceği hava üsleri dahil çeşitli askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor.
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