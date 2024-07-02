https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rus-ordusu-iskander-m-fuzeleriyle-ukraynanin-mirgorod-hava-ussunde-7-savas-ucagini-yok-etti-1085427000.html

Rus ordusu, İskander-M füzeleriyle Ukrayna’nın Mirgorod hava üssünde 7 savaş uçağını yok etti

Rus ordusu, İskander-M füzeleriyle Ukrayna’nın Mirgorod hava üssünde 7 savaş uçağını yok etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Poltava bölgesindeki Mirgorod hava üssünde bulunan 7 savaş uçağının İskender-M füzeleriyle imha edildiği anın... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T09:43+0300

2024-07-02T09:43+0300

2024-07-02T09:39+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

iskender-m

balistik füze

ukrayna

ukrayna ordusu

hava üssü

su-27

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya Silahlı Kuvvetleri İskender-M taktik füze birimleri, Ukrayna ordusunun Migorod hava üssündeki uçak parkına yönelik grup füze saldırısını gerçekleştirdi. Objektif kontrol, hava araçlarının yok edildiğini doğruladı” ifadesine yer verildi.Saldırı sonucu Ukrayna ordusuna ait ikisi onarım halinde olmak üzere 7 adet Su-27 çok maksatlı savaş uçağının hasar aldığı kaydedildi.Rusya Silahlı Kuvvetleri düzenli olarak Ukrayna'nın askeri potansiyelini azaltmak amacıyla Batı yapımı savaş uçaklarının konuşlandırılabileceği hava üsleri dahil çeşitli askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/hollanda-savunma-bakanligi-ukraynaya-24-adet-f-16-ihracatina-onay-cikti-1085425080.html

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rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, iskender-m, balistik füze, ukrayna, ukrayna ordusu, hava üssü, su-27