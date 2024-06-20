Putin: Rusya, Ukrayna tarafıyla diyaloğu İstanbul ve Minsk temelinde sürdürmeye hazır
19:16 20.06.2024 (güncellendi: 20:06 20.06.2024)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Ukrayna tarafıyla diyaloğu İstanbul ve Minsk temelinde sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya lideri Putin, Hanoi'deki görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Rus lider, Rusya için stratejik yenilginin devletin sonu anlamına geleceğini, bunun da korkmaya gerek olmadığı, yani sonuna kadar gidilmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.
"Rusya için stratejik yenilgi, devletin sonu anlamına gelecektir, bu da korkmaya gerek olmadığı anlamına gelir, yani sonuna kadar gidilmelidirç"
Sunduğu barış girişimlerine Batı’nın tepkisinin beklenen bir şey olduğunu söyleyen Putin, ancak mantıklı politikacıların çatışmayı sona erdirmek istiyorsa bu önerilerin üzerine düşüneceklerine inandığının altını çizdi. Rus lider, Moskova’nın barış önerilerine ilişkin nihilizmin sonsuza kadar sürmeyeceğini vurguladı.
Putin, Rus silahlarını Kuzey Kore dahil dünyanın diğer bölgelerine sevk etme hakkını kendilerinde saklı tuttuklarını söyledi.
Putin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Kuzey Kore ile yapılan anlaşmada yeni herhangi bir şey yok, taraflar 60’lı yıllarda imzalanan ve süresi dolan anlaşmaya kıyasla neredeyse hiçbir şey değiştirmedi.
Kuzey Kore ile yapılan anlaşma, askeri saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngörüyor. Pyongyang’a saldırmayı planlamıyorsa Seul’ün bu konuda korkacak bir şeyi yok.
Pyongyang’a yönelik yaptırımlar insanlığa sığmıyor, siyasi nedenlerle kısıtlama getirilmemelidir.
Seul’ün Kiev’e silah sağlaması bir hata olur. Rusya, Güney Kore yönetimini pek memnun etmeyecek kararlar alarak karşılık verebilir.
Rusya, özel askeri operasyonun yürütülmesi konusunda hiç kimseden yardım istemiyor.
Batı'nın barış girişimlerine bu şekilde tepki vermesi beklenen bir şeydi, ancak duyarlı politikacılar çatışmayı sona erdirmek istiyorsa bu öneriler üzerine düşünecektir.
Batı, beğenilmeyen tüm kararların suçunu Zelenskiy’e yükleyecek ve 2025’in ilk yarısında onu değiştirecek.
Eğer Kiev Moskova ile müzakereleri Rus birliklerinin geri çekilmesiyle ilişkilendiriyorsa, böyle bir şey asla olmayacak.
Rusya, nükleer doktrininde olası değişiklikleri düşünüyor, bunun nedeni düşmanın nükleer silah kullanma eşiğinin düşürülmesi ile ilgili çalışmalarıdır.
Rusya için stratejik yenilgi, devletin sonu anlamına gelecektir, bu da korkmaya gerek olmadığı anlamına gelir, sonuna kadar gidilmelidir.