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Rus Senatör Kosaçev: ABD liderlik fikrine takıntılı
Rus Senatör Kosaçev: ABD liderlik fikrine takıntılı
Sputnik Türkiye
Trump ile başarısız düellosu sonrası adaylıktan çekilebileceği konuşulan mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın geleceğini değerlendiren Rus Senatör Kosaçev, ABD'nin... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T13:01+0300
2024-07-02T13:01+0300
dünya
konstantin kosaçev
rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev
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Rus gazetesi Argumenti i Fakti’ye konuşan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, yeni ABD Başkanı’nın kim olacağıyla ilgili tartışmaların önemsiz olduğuna ima ettiği konuşmasında, kasım ayındaki başkanlık seçimlerine hazırlanan Donald Trump ve Joe Biden arasında büyük bir fark olmadığını belirtti.Rus Senatör, "Orada (ABD'de) Amerikan üstünlüğü teorisiyle karışık geniş bir partiler arası fikir birliği var. Bu Biden, Trump ve Beyaz Saray için yarışan diğer potansiyel adaylar için kutsal bir inek niteliği taşımakta Amerikalılar kendi küresel liderlikleri fikrine takıntılı durumdalar ve bundan vazgeçmeyecekler” ifadelerini kullandı.Küresel liderliğe olan saplantının ancak dış baskı sonucunda değişebileceğinin altını çizen Kosaçev, ABD üzerindeki dış baskının arttığını, dolayısıyla Washington’un küresel konumunun "artık 20-30 yıl önceki kadar tekelci olmadığını" vurguladığı değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:ABD'deki ankette, Biden'ın sağlığının başkanlığa uygun olmadığına inananların oranı yüzde 72 çıktıABD’de yapılan ankette katılımcıların yüzde 72’si, ABD Başkanı Joe Biden’ın "başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa" sahip olmadığına inandığını söyledi.Kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için 27 Haziran gecesi yapılan ilk canlı yayın tartışmasından sonra Biden’ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar devam ediyor.CBS News/You Gov'un bugün yayınladığı ankete göre, Amerikalıların yüzde 72'si Biden'ın "başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa" sahip olmadığına inandığını ortaya koydu.Ankette, Biden’ın sağlık nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilmesi gerektiğine inananların yüzde 46’sının Demokrat seçmenlerden oluştuğuna dikkat çekildi.Aynı ankette Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın başkanlık için gerekli zihinsel ve bilişsel sağlığa sahip olup olmadığı konusundaki soruya da yüzde 50’si "evet", yüzde 49’u "hayır" cevabını verdi.İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açmıştıABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.Trump, program boyunca rakibine karşı net üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.Demokratlar içinde Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.
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konstantin kosaçev, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev, joe biden, donald trump, abd, abd başkanlık seçimleri
konstantin kosaçev, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev, joe biden, donald trump, abd, abd başkanlık seçimleri

Rus Senatör Kosaçev: ABD liderlik fikrine takıntılı

13:01 02.07.2024
© Sputnik / Александр КряжевRusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
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Trump ile başarısız düellosu sonrası adaylıktan çekilebileceği konuşulan mevcut ABD Başkanı Joe Biden’ın geleceğini değerlendiren Rus Senatör Kosaçev, ABD'nin kendi liderliği fikrine takıntılı olduğunu vurgularken, bu nedenle Beyaz Saray'ın başına kimin geçeceğinin fark yaratmayacağını söyledi.
Rus gazetesi Argumenti i Fakti’ye konuşan Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, yeni ABD Başkanı’nın kim olacağıyla ilgili tartışmaların önemsiz olduğuna ima ettiği konuşmasında, kasım ayındaki başkanlık seçimlerine hazırlanan Donald Trump ve Joe Biden arasında büyük bir fark olmadığını belirtti.
Rus Senatör, "Orada (ABD'de) Amerikan üstünlüğü teorisiyle karışık geniş bir partiler arası fikir birliği var. Bu Biden, Trump ve Beyaz Saray için yarışan diğer potansiyel adaylar için kutsal bir inek niteliği taşımakta Amerikalılar kendi küresel liderlikleri fikrine takıntılı durumdalar ve bundan vazgeçmeyecekler” ifadelerini kullandı.
Küresel liderliğe olan saplantının ancak dış baskı sonucunda değişebileceğinin altını çizen Kosaçev, ABD üzerindeki dış baskının arttığını, dolayısıyla Washington’un küresel konumunun "artık 20-30 yıl önceki kadar tekelci olmadığını" vurguladığı değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:
Dünyada, politikaları genellikle Washington'a 'dik' olan başka güç merkezleri ortaya çıkmakta ve büyümektedir. Bunlar sadece Rusya değil, aynı zamanda Çin ve diğer BRICS ortaklarımızdır. Bu eğilimin farkına varmalı ve geleceğin çok kutuplu dünyası için bir tasarım önermeliyiz. Amerikalılar ve müttefikleri kendi tek kutuplu dünyalarını çok net bir şekilde inşa etmişken, şu ana kadar bu konuda geride kaldığımızı itiraf etmeliyiz. Doların dünya para birimi olarak statüsünden Interpol’e, Nobel Komitesi’nden Eurovision ve Olimpiyat hareketi ve benzer örgütlere kadar liderliği ellerinde tutmalarını sağlayan kurumlar yarattılar.

ABD'deki ankette, Biden'ın sağlığının başkanlığa uygun olmadığına inananların oranı yüzde 72 çıktı

ABD’de yapılan ankette katılımcıların yüzde 72’si, ABD Başkanı Joe Biden’ın "başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa" sahip olmadığına inandığını söyledi.
Kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için 27 Haziran gecesi yapılan ilk canlı yayın tartışmasından sonra Biden’ın sağlık durumuyla ilgili tartışmalar devam ediyor.
CBS News/You Gov'un bugün yayınladığı ankete göre, Amerikalıların yüzde 72'si Biden'ın "başkan olarak görev yapacak zihinsel ve bilişsel sağlığa" sahip olmadığına inandığını ortaya koydu.
Ankette, Biden’ın sağlık nedeniyle başkanlık seçimlerinden çekilmesi gerektiğine inananların yüzde 46’sının Demokrat seçmenlerden oluştuğuna dikkat çekildi.
Aynı ankette Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın başkanlık için gerekli zihinsel ve bilişsel sağlığa sahip olup olmadığı konusundaki soruya da yüzde 50’si "evet", yüzde 49’u "hayır" cevabını verdi.

İlk canlı yayın tartışması eleştirilere yol açmıştı

ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.
Trump, program boyunca rakibine karşı net üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.
Demokratlar içinde Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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