https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/hollanda-savunma-bakanligi-ukraynaya-24-adet-f-16-ihracatina-onay-cikti-1085425080.html
Hollanda Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya 24 adet F-16 ihracatına onay çıktı
Hollanda Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya 24 adet F-16 ihracatına onay çıktı
Sputnik Türkiye
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ülke yönetiminin Ukrayna’ya 24 adet F-16 savaş uçağının ihracatına izin verdiğini belirterek ilk uçakların en kısa... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T08:08+0300
2024-07-02T08:08+0300
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silah sevkiyatı
rusya silahlı kuvvetleri
rusya dışişleri bakanlığı
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Kajsa Ollongren’in Hollanda Meclisi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’ne yazdığı mektubun metninde, “19 Haziran’da Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı, 24 adet F-16 uçağı ve yedi adet F-16 uçak motoru için ihracat izni verdi… Hollanda ilk F-16’ları yakında Ukrayna’ya teslim edecek” ifadelerine yer verildi.Daha önce Hollanda Savunma Bakanlığı ilk parti F-16'ları yaz sonunda Ukrayna'ya teslim etme sözü vermişti.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, F-16’ların Ukrayna’daki çatışmalara katılması durumunda bu uçakların ve bulundukları üslerin Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya F-16 teslimatını NATO’nun nükleer alandaki kasıtlı sinyali olarak değerlendireceklerini dile getirmişti. Bu uçakların cephe hattındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini belirten Lavrov, uçakların diğer tüm Batı yapımı silah türleri gibi yok edileceğini kaydetmişti.
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Hollanda Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya 24 adet F-16 ihracatına onay çıktı
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, ülke yönetiminin Ukrayna’ya 24 adet F-16 savaş uçağının ihracatına izin verdiğini belirterek ilk uçakların en kısa sürede Ukrayna’ya gönderileceğini kaydetti.
Kajsa Ollongren’in Hollanda Meclisi’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’ne yazdığı mektubun metninde, “19 Haziran’da Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı, 24 adet F-16 uçağı ve yedi adet F-16 uçak motoru için ihracat izni verdi… Hollanda ilk F-16’ları yakında Ukrayna’ya teslim edecek” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Hollanda Savunma Bakanlığı ilk parti F-16'ları yaz sonunda Ukrayna'ya teslim etme sözü vermişti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, F-16’ların Ukrayna’daki çatışmalara katılması durumunda bu uçakların ve bulundukları üslerin Rusya Silahlı Kuvvetleri için meşru hedef haline geleceğini kaydetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya F-16 teslimatını NATO’nun nükleer alandaki kasıtlı sinyali olarak değerlendireceklerini dile getirmişti. Bu uçakların cephe hattındaki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini belirten Lavrov, uçakların diğer tüm Batı yapımı silah türleri gibi yok edileceğini kaydetmişti.