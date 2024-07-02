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Milyonlar bu kararı bekliyor: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Milyonlar bu kararı bekliyor: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yılda iki kez zam alan memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak zam oranlarını... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T12:49+0300
2024-07-02T12:49+0300
türkiye
memur maaşı
zam
enflasyon
temmuz
uzman
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Memur emeklileri de dahil olmak üzere SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ocak ve temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Enflasyon farkı ise bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerine 6 aylık enflasyon rakamları eklenerek bulunuyor. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ayı enflasyonu 5 aylık verilere göre yüzde 22.72 olurken, gözler 3 Temmuz'da yapılacak zam oranlarına çevrildi.Bu çerçevede ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapılan memur ve memur emeklilerine, temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı da temmuz ayında maaşlara yansıtılacak. Ayrıca 5 aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 17.32 zam alması kesinleşen memur ve memur emeklilerinin net zam oranları ise 3 Temmuz'da belli olacak.'En düşük memur maaşının 39 bin 595 lira olacağını söyleyebiliriz'3 Temmuz'da açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verilerine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise, yaklaşık 3 buçuk milyonu aşkın memur ve 2 buçuk milyonu aşkın memur emeklisi olmak üzere 6 milyon kişiyi ilgilendiren zam oranın netleşeceğini belirterek, “Şu anda elimizde 5 aylık enflasyon verileri var. Haziran enflasyon beklentilerine baktığımız zaman, Merkez Bankası beklenti anketleri çerçevesinde memur ve memur emeklilerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak toplu sözleşme ve enflasyon farkı da göz önünde bulundurularak 6 aylık enflasyon oranları bazında yüzde 20.5 civarında bir güncelleme beklemekteyiz. Dolayısıyla en düşük memur maaşının 39 bin 595 liraya yani yaklaşık 40 bin lira olacağını söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.'En düşük emekli zammının 17 bin 761 lira olmasını bekliyoruz'Karakaş, memur emeklilerinin de memurlara endeksli olarak zam aldığını hatırlatarak, “6 aylık enflasyon rakamlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman, refah payı ve destekler hariç en düşük emekli zammının 17 bin 761 lira olmasını bekliyoruz. Önceki yapılan güncellemede hatırlanacağı üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıkları, memur emeklilerine göre 11.5 puan daha düşüktü. Ancak bu 11.5 puanlık fark devlet desteği olarak SSK ve Bağ-Kurlulara verilerek bir eşitleme durumu söz konusu olmuştu. Hal böyleyken temmuz ayında bu kez memur emeklileri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 5 puan daha düşük oranda bir güncelleme alacak. Bu durumda hükümetin burada da bir eşitleme yapması da söz konusu olabilir. Bu durumda ise en düşük memur emeklisi maaşı 18 bin 572 liraya yükselecek” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/milyonlarin-gozu-3-temmuzda-en-dusuk-maaslar-da-degisiyor-memur-ve-emekliler-ne-kadar-zam-alacak-1085392297.html
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Milyonlar bu kararı bekliyor: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?

12:49 02.07.2024
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AA
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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yılda iki kez zam alan memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla belli olacak zam oranlarını değerlendirdi.
Memur emeklileri de dahil olmak üzere SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ocak ve temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Enflasyon farkı ise bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerine 6 aylık enflasyon rakamları eklenerek bulunuyor. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ayı enflasyonu 5 aylık verilere göre yüzde 22.72 olurken, gözler 3 Temmuz'da yapılacak zam oranlarına çevrildi.
Bu çerçevede ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapılan memur ve memur emeklilerine, temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı da temmuz ayında maaşlara yansıtılacak. Ayrıca 5 aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 17.32 zam alması kesinleşen memur ve memur emeklilerinin net zam oranları ise 3 Temmuz'da belli olacak.

'En düşük memur maaşının 39 bin 595 lira olacağını söyleyebiliriz'

3 Temmuz'da açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verilerine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise, yaklaşık 3 buçuk milyonu aşkın memur ve 2 buçuk milyonu aşkın memur emeklisi olmak üzere 6 milyon kişiyi ilgilendiren zam oranın netleşeceğini belirterek, “Şu anda elimizde 5 aylık enflasyon verileri var. Haziran enflasyon beklentilerine baktığımız zaman, Merkez Bankası beklenti anketleri çerçevesinde memur ve memur emeklilerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak toplu sözleşme ve enflasyon farkı da göz önünde bulundurularak 6 aylık enflasyon oranları bazında yüzde 20.5 civarında bir güncelleme beklemekteyiz. Dolayısıyla en düşük memur maaşının 39 bin 595 liraya yani yaklaşık 40 bin lira olacağını söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

'En düşük emekli zammının 17 bin 761 lira olmasını bekliyoruz'

Karakaş, memur emeklilerinin de memurlara endeksli olarak zam aldığını hatırlatarak, “6 aylık enflasyon rakamlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman, refah payı ve destekler hariç en düşük emekli zammının 17 bin 761 lira olmasını bekliyoruz. Önceki yapılan güncellemede hatırlanacağı üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıkları, memur emeklilerine göre 11.5 puan daha düşüktü. Ancak bu 11.5 puanlık fark devlet desteği olarak SSK ve Bağ-Kurlulara verilerek bir eşitleme durumu söz konusu olmuştu. Hal böyleyken temmuz ayında bu kez memur emeklileri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden 5 puan daha düşük oranda bir güncelleme alacak. Bu durumda hükümetin burada da bir eşitleme yapması da söz konusu olabilir. Bu durumda ise en düşük memur emeklisi maaşı 18 bin 572 liraya yükselecek” ifadelerine yer verdi.
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EKONOMİ
Milyonların gözü 3 Temmuz'da, en düşük maaşlar da değişiyor: Memur ve emekliler ne kadar zam alacak?
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