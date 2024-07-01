Son dünya kupası finalisti Fransa, EURO 2024'te çeyrek finalde

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Hamas siyasi ofisini taşımayı planlıyor
09:04
1 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
09:19
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Biden, Rusya’ya yönelik yaptırımlarda daha ileriye gidemiyor
09:49
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Canan Karatay 'kelliğe yol açıyor' diyerek uyardı
11:10
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
11:18
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
12:10
8 dk
SESLİ HABER
TDK cinsiyetçi ifadeleri kaldırmaya hazırlanıyor
12:24
1 dk
SESLİ HABER
AYM’den emeklileri ilgilendiren karar
12:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
18:08
10 dk
SESLİ HABER
Çin'den dünyada ilk: Oradan örnek getirdi
18:40
2 dk
SESLİ HABER
Ronaldo ile selfie çekildi, turnuvadan men edildi
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:16
5 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: Batı'nın sermaye birikimi zaten gasp üzerine kurulu
19:31
8 dk
SESLİ HABER
Otomotiv sektöründe önemli karar
19:50
2 dk
SESLİ HABER
AB’den vize açıklaması: Daha ağır bir boyuta evrilebilir
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Bolivya'daki darbenin arka planında o maden rezervi mi var?
20:16
3 dk
SESLİ HABER
Putin'in Vietnam ziyaretindeki kritik detay
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Wikileaks sayesinde dünya neler öğrendi?
20:42
5 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı'ndan aşırı sıcak uyarısı
21:16
3 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanından BRICS yorumu: ABD kendini izole etti
21:30
3 dk
SESLİ HABER
Rus vekil: BRICS geleceğe bakıyor
21:44
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin Pasifik hamleleri sürüyor: Yeni anlaşma imzalandı
21:53
1 dk
ÖZEL HABER
Öğretmene şiddeti önlemenin yolları neler?
22:03
5 dk
SESLİ HABER
İşverene 'ücret farkı' uyarısı
22:21
3 dk
SESLİ HABER
Yüksek promosyon için tarih verildi
22:36
3 dk
SESLİ HABER
ABD'nin misket bombası ikiyüzlülüğü
22:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de memur sayısı tartışması
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aytun Çıray: Türkiye’de normalleşmenin iki türlü faktörü var
12:06
83 dk
HABER MASASI
Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları hangi aşamada
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:14
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
19:12
3 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
19:27
10 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:47
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/son-dunya-kupasi-finalisti-fransa-euro-2024te-ceyrek-finalde-1085418896.html
Son dünya kupası finalisti Fransa, EURO 2024'te çeyrek finalde
Son dünya kupası finalisti Fransa, EURO 2024'te çeyrek finalde
Sputnik Türkiye
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Belçika'yı 1-0 yenen Fransa, adını çeyrek finale yazdırdı. 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T22:05+0300
2024-07-01T22:05+0300
spor
fransa
belçika
euro
furbol
avrupa
avrupa futbol şampiyonası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085418738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72e7193f6186fe684b21c2d5f8c86fc7.jpg
Düsseldorf Arena'da oynanan müsabakaya her iki takım da kontrollü başladı. Fransa, 34. dakikada Thuram ile bir gol pozisyonuna girerken, bunu değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.İkinci yarı da benzer şekilde geçerken iki takım da birkaç pozisyon üretmeyi başardı. Müsabakanın 85. dakikasında Vertonghen'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Fransa, kalan sürede üstünlüğünü korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla Belçika evine dönerken, Fransa çeyrek finale kaldı.Portekiz-Slovenya galibiyle karşılaşacakFransa, çeyrek finalde Portekiz-Slovenya maçının galibiyle karşı karşıya geliyor.Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda 5 Temmuz Cuma günü oynanacak çeyrek final müsabakası, TSİ 22.00'de başlayacak.Fransa 8. defa çeyrek finaldeTarihinde 2 kez (1984 ve 2000) bu kupayı müzesine götüren Fransa, 8. defa çeyrek finale kalmayı başardı.2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan Fransa, Avrupa Şampiyonaları'nda daha önce 1960, 1984, 1996, 2000, 2004, 2012 ve 2016'da çeyrek final görmüştü.Son olarak 2020 organizasyonuna son 16'da veda eden Fransa, 2024'te ise yeniden çeyrek finale adını yazdırdı.Maçın adamı KoundeFransa ile Belçika arasında oynanan müsabakada maçın adamı Jules Kounde oldu.Özellikle ilk yarıda bindirmeleriyle dikkati çeken Kounde, savunmada da Belçika'nın en etkili isimlerinden Doku'ya karşı başarılı bir maç çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/uefa-jude-bellingham-hakkinda-sorusturma-baslatti-1085415852.html
fransa
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085418738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b2a88b024d771b1d4b889b471e6f2dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, belçika, euro, furbol, avrupa, avrupa futbol şampiyonası
fransa, belçika, euro, furbol, avrupa, avrupa futbol şampiyonası

Son dünya kupası finalisti Fransa, EURO 2024'te çeyrek finalde

22:05 01.07.2024
© AA / Emin Sansar Fransa ile Belçika
Fransa ile Belçika - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© AA / Emin Sansar
Abone ol
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Belçika'yı 1-0 yenen Fransa, adını çeyrek finale yazdırdı.
Düsseldorf Arena'da oynanan müsabakaya her iki takım da kontrollü başladı. Fransa, 34. dakikada Thuram ile bir gol pozisyonuna girerken, bunu değerlendiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.
İkinci yarı da benzer şekilde geçerken iki takım da birkaç pozisyon üretmeyi başardı. Müsabakanın 85. dakikasında Vertonghen'in kendi kalesine attığı golle öne geçen Fransa, kalan sürede üstünlüğünü korudu ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Belçika evine dönerken, Fransa çeyrek finale kaldı.

Portekiz-Slovenya galibiyle karşılaşacak

Fransa, çeyrek finalde Portekiz-Slovenya maçının galibiyle karşı karşıya geliyor.
Hamburg şehrindeki Volkspark Stadı'nda 5 Temmuz Cuma günü oynanacak çeyrek final müsabakası, TSİ 22.00'de başlayacak.
Fransa 8. defa çeyrek finalde
Tarihinde 2 kez (1984 ve 2000) bu kupayı müzesine götüren Fransa, 8. defa çeyrek finale kalmayı başardı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan Fransa, Avrupa Şampiyonaları'nda daha önce 1960, 1984, 1996, 2000, 2004, 2012 ve 2016'da çeyrek final görmüştü.
Son olarak 2020 organizasyonuna son 16'da veda eden Fransa, 2024'te ise yeniden çeyrek finale adını yazdırdı.

Maçın adamı Kounde

Fransa ile Belçika arasında oynanan müsabakada maçın adamı Jules Kounde oldu.
Özellikle ilk yarıda bindirmeleriyle dikkati çeken Kounde, savunmada da Belçika'nın en etkili isimlerinden Doku'ya karşı başarılı bir maç çıkardı.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu mücadelesinde İngiltere ile Slovakya, Gelsenkirchen kentindeki Veltins-Arena’da karşı karşıya geldi. Galibiyetin ardından İngiltere oyuncusu Jude Bellingham (10) sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
SPOR
UEFA Jude Bellingham hakkında soruşturma başlattı
19:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала