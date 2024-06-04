İmran Han, devlet sırları ifşa davasından beraat etti: 'Yasak evlilikten' dolayı hapiste kalacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni vergi uygulamaları hükümetin gündeminde
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Bakan Tekin, yeni müfredatı onayladı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/imran-han-devlet-sirlari-ifsa-davasindan-beraat-etti-yasak-evlilikten-dolayi-hapiste-kalacak-1084482170.html
İmran Han, devlet sırları ifşa davasından beraat etti: 'Yasak evlilikten' dolayı hapiste kalacak
İmran Han, devlet sırları ifşa davasından beraat etti: 'Yasak evlilikten' dolayı hapiste kalacak
Sputnik Türkiye
Pakistan’da eski Başbakan Imran Han devlet sırlarını ifşa etmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davadan beraat etti. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T09:58+0300
2024-06-04T09:58+0300
dünya
imran han
imran khan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0c/1070995848_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_37f13846e0f6bef164d1ddbe510e2bc1.jpg
Pakistan’da farklı davalarda hapis cezasına çarptırılan 71 yaşındaki eski Başbakan Imran Han'ın hakkındaki devlet sırlarını ifşa etme suçlaması düşürüldü. Eski başbakanın avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre İslamabad Yüksek Mahkemesi Han'ın söz konusu suçlamadan beraatına hükmetti. Aynı davada suçlu bulunan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de beraat ederken, Ağustos 2023’ten bu yana cezaevinde bulunan Han'ın hakkındaki yasa dışı evlilik suçlaması nedeniyle hapiste kalmaya devam edeceği kaydedildi.Gizli belgeyi kamu oyuna açıklamıştı Imran Han'ın, Pakistan'ın Washington Büyükelçisi tarafından gönderilen gizli bir belgenin içeriğini kamuoyuna açıklamak ve bunu siyasi kazanç elde etmek için kullanmakla suçlanmıştı. Ocak ayında Han ve Kureyşi, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandıkları davada 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Han ve eşine yasa dışı evlilikten hapis cezasıPakistan’da bir Mahkeme, Büşra Han'ın boşandıktan sonra yeni bir evlilik için beklemesi gereken süre dolmadan Imran Han'ın ile evlendiğini gerekçesiyle evliliğin 'yasa dışı' olduğuna hükmetmişti. Eski Başbakan Han'ın ile Büşra Han'ın 'yasa dışı evlilik' yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/filistinden-kolombiya-lideri-petroya-devlet-nisani-1084480285.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0c/1070995848_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a58ea373d19082f27632d6f786f096f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
imran han, imran khan
imran han, imran khan

İmran Han, devlet sırları ifşa davasından beraat etti: 'Yasak evlilikten' dolayı hapiste kalacak

09:58 04.06.2024
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIPakistan Yüksek Mahkemesi'nin serbest bırakılması kararının ardından İmran Han güvenlik güçlerinin konvoyuyla İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne geri getirilip onlarca polis ve paramiliter Rangers mensuplarıyla çevrili halde İslamabad Yüksek Mahkemesi binasına girerken
Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin serbest bırakılması kararının ardından İmran Han güvenlik güçlerinin konvoyuyla İslamabad Yüksek Mahkemesi'ne geri getirilip onlarca polis ve paramiliter Rangers mensuplarıyla çevrili halde İslamabad Yüksek Mahkemesi binasına girerken - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
Abone ol
Pakistan’da eski Başbakan Imran Han devlet sırlarını ifşa etmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davadan beraat etti.
Pakistan’da farklı davalarda hapis cezasına çarptırılan 71 yaşındaki eski Başbakan Imran Han'ın hakkındaki devlet sırlarını ifşa etme suçlaması düşürüldü.
Eski başbakanın avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre İslamabad Yüksek Mahkemesi Han'ın söz konusu suçlamadan beraatına hükmetti. Aynı davada suçlu bulunan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de beraat ederken, Ağustos 2023’ten bu yana cezaevinde bulunan Han'ın hakkındaki yasa dışı evlilik suçlaması nedeniyle hapiste kalmaya devam edeceği kaydedildi.

Gizli belgeyi kamu oyuna açıklamıştı

Imran Han'ın, Pakistan'ın Washington Büyükelçisi tarafından gönderilen gizli bir belgenin içeriğini kamuoyuna açıklamak ve bunu siyasi kazanç elde etmek için kullanmakla suçlanmıştı. Ocak ayında Han ve Kureyşi, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandıkları davada 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Han ve eşine yasa dışı evlilikten hapis cezası

Pakistan’da bir Mahkeme, Büşra Han'ın boşandıktan sonra yeni bir evlilik için beklemesi gereken süre dolmadan Imran Han'ın ile evlendiğini gerekçesiyle evliliğin 'yasa dışı' olduğuna hükmetmişti. Eski Başbakan Han'ın ile Büşra Han'ın 'yasa dışı evlilik' yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Gustavo Petro - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
İsrail- Filistin çatışması
Filistin’den Kolombiya lideri Petro'ya devlet nişanı
09:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала