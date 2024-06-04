https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/imran-han-devlet-sirlari-ifsa-davasindan-beraat-etti-yasak-evlilikten-dolayi-hapiste-kalacak-1084482170.html
İmran Han, devlet sırları ifşa davasından beraat etti: 'Yasak evlilikten' dolayı hapiste kalacak
İmran Han, devlet sırları ifşa davasından beraat etti: 'Yasak evlilikten' dolayı hapiste kalacak
Sputnik Türkiye
Pakistan’da eski Başbakan Imran Han devlet sırlarını ifşa etmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davadan beraat etti. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T09:58+0300
2024-06-04T09:58+0300
2024-06-04T09:58+0300
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Pakistan’da farklı davalarda hapis cezasına çarptırılan 71 yaşındaki eski Başbakan Imran Han'ın hakkındaki devlet sırlarını ifşa etme suçlaması düşürüldü. Eski başbakanın avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre İslamabad Yüksek Mahkemesi Han'ın söz konusu suçlamadan beraatına hükmetti. Aynı davada suçlu bulunan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de beraat ederken, Ağustos 2023’ten bu yana cezaevinde bulunan Han'ın hakkındaki yasa dışı evlilik suçlaması nedeniyle hapiste kalmaya devam edeceği kaydedildi.Gizli belgeyi kamu oyuna açıklamıştı Imran Han'ın, Pakistan'ın Washington Büyükelçisi tarafından gönderilen gizli bir belgenin içeriğini kamuoyuna açıklamak ve bunu siyasi kazanç elde etmek için kullanmakla suçlanmıştı. Ocak ayında Han ve Kureyşi, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandıkları davada 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Han ve eşine yasa dışı evlilikten hapis cezasıPakistan’da bir Mahkeme, Büşra Han'ın boşandıktan sonra yeni bir evlilik için beklemesi gereken süre dolmadan Imran Han'ın ile evlendiğini gerekçesiyle evliliğin 'yasa dışı' olduğuna hükmetmişti. Eski Başbakan Han'ın ile Büşra Han'ın 'yasa dışı evlilik' yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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imran han, imran khan
İmran Han, devlet sırları ifşa davasından beraat etti: 'Yasak evlilikten' dolayı hapiste kalacak
Pakistan’da eski Başbakan Imran Han devlet sırlarını ifşa etmekten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davadan beraat etti.
Pakistan’da farklı davalarda hapis cezasına çarptırılan 71 yaşındaki eski Başbakan Imran Han'ın hakkındaki devlet sırlarını ifşa etme suçlaması düşürüldü.
Eski başbakanın avukatları tarafından yapılan açıklamaya göre İslamabad Yüksek Mahkemesi Han'ın söz konusu suçlamadan beraatına hükmetti. Aynı davada suçlu bulunan eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de beraat ederken, Ağustos 2023’ten bu yana cezaevinde bulunan Han'ın hakkındaki yasa dışı evlilik suçlaması nedeniyle hapiste kalmaya devam edeceği kaydedildi.
Gizli belgeyi kamu oyuna açıklamıştı
Imran Han'ın, Pakistan'ın Washington Büyükelçisi tarafından gönderilen gizli bir belgenin içeriğini kamuoyuna açıklamak ve bunu siyasi kazanç elde etmek için kullanmakla suçlanmıştı. Ocak ayında Han ve Kureyşi, devlet sırlarını ifşa etmekle yargılandıkları davada 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Han ve eşine yasa dışı evlilikten hapis cezası
Pakistan’da bir Mahkeme, Büşra Han'ın boşandıktan sonra yeni bir evlilik için beklemesi gereken süre dolmadan Imran Han'ın ile evlendiğini gerekçesiyle evliliğin 'yasa dışı' olduğuna hükmetmişti. Eski Başbakan Han'ın ile Büşra Han'ın 'yasa dışı evlilik' yaptıkları gerekçesiyle 7'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.