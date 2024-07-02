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Ümit Özdağ'dan Dışişleri Bakanlığı'na çıkış: 'Türk halkından gerçekleri gizliyorsunuz'
Ümit Özdağ'dan Dışişleri Bakanlığı'na çıkış: 'Türk halkından gerçekleri gizliyorsunuz'
Sputnik Türkiye
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye açıklamasına 'Türk halkına yanlış bilgi veriyorsunuz' iddiası ile tepki gösterdi. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
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Kayseri ve Suriye'de yaşanan olaylar ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri’de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye’nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir." açıklaması yapmıştı. Konuya dair Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bakanlığın Türk halkından gerçekleri gizlediğini iddia ederek şunları paylaştı:
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ümit özdağ, dışişleri bakanlığı, suriye, suriye ordusu, suriye muhalefeti, suriye krizi, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, mülteci sorunu
ümit özdağ, dışişleri bakanlığı, suriye, suriye ordusu, suriye muhalefeti, suriye krizi, mülteci, mülteci krizi, mülteci anlaşması, mülteci sorunu

Ümit Özdağ'dan Dışişleri Bakanlığı'na çıkış: 'Türk halkından gerçekleri gizliyorsunuz'

13:15 02.07.2024 (güncellendi: 13:16 02.07.2024)
© AAÜmit Özdağ
Ümit Özdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AA
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Dışişleri Bakanlığı'nın Suriye açıklamasına 'Türk halkına yanlış bilgi veriyorsunuz' iddiası ile tepki gösterdi.
Kayseri ve Suriye'de yaşanan olaylar ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri’de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır. Türkiye’nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabalar ve ilkeli duruşu, her türlü provokasyonun üzerindedir." açıklaması yapmıştı.
Konuya dair Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Bakanlığın Türk halkından gerçekleri gizlediğini iddia ederek şunları paylaştı:

Sayın Dışişleri Bakanlığı, Türk halkına yanlış bilgi vermek konusunda uzmanlaştınız.

1)Türk adalarının Yunan ordusu tarafından işgali edilmesi konusunda yanlış bilgi verdiniz, gerçekleri gizlediniz,

2)Fener Rum Patriğinin İsviçre’de toplantıya katılması süreci ile ilgili kamuoyuna yanlış bilgi verdiniz,

3)Şimdi Kayseri’de çıkan olayların Suriye’nin kuzeyinde olan olaylar ile ilgili olduğu şeklinde bir yalan söylüyorsunuz.

Suriye’nin kuzeyinde çıkan olayların nedenleri şunlardır.

1) Erdoğan’ın Suriye Cumhurbaşkanı Esat ile görüşebileceğini açıklaması,

2) Türkiye-Suriye-Rusya arasında yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye ile Suriye’nin doğrudan ticaret yapmasının mümkün olması, 3

)Gaziantep’te 41 STÖ’nün, Sanayi ve Ticaret Odasının tepkisi üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Gaziantep’e gitmesi ve çok sayıda Suriyeli kaçağın Suriye’ye sınır dışı edilmesidir.

Özetle, Suriye’nin kuzeyinde bazı dış mihraklar ve bazı çeteler Türkiye’yi 3 konuda tehdit etmektedir.

Bu tehditler şunlardır; 1) Suriye’de Beşar Esat ile görüşmezsin, 2)Şam ile doğrudan bize haraç vermeden ticaret yapamazsın, 3) Suriyelileri Suriye’ye geri yollayamazsın. Sayın Dış İşleri Bakanlığı, Siz bu gerçekleri ortaya koymak yerine Türk halkını suçluyorsunuz. Türk halkı dünyanın en dayanıklı, dirençli, sabırlı halkıdır. Ama bu halkı bile Saray rejimi çileden çıkarmayı, sokağa indirmeyi becerdi. Şimdi Zafer Partisi iktidarın sokağa çıkardığı halkı evine geri gitmeye ikna etmek için çalışıyor.

Dil Derneği'nin 37. kuruluş yıl dönümü, Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen Ustalara Saygı Gecesi'nde kutlandı. Programa katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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