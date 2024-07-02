Ümit Özdağ'dan Dışişleri Bakanlığı'na çıkış: 'Türk halkından gerçekleri gizliyorsunuz'

Sayın Dışişleri Bakanlığı, Türk halkına yanlış bilgi vermek konusunda uzmanlaştınız.

1)Türk adalarının Yunan ordusu tarafından işgali edilmesi konusunda yanlış bilgi verdiniz, gerçekleri gizlediniz,

2)Fener Rum Patriğinin İsviçre’de toplantıya katılması süreci ile ilgili kamuoyuna yanlış bilgi verdiniz,

3)Şimdi Kayseri’de çıkan olayların Suriye’nin kuzeyinde olan olaylar ile ilgili olduğu şeklinde bir yalan söylüyorsunuz.

Suriye’nin kuzeyinde çıkan olayların nedenleri şunlardır.

1) Erdoğan’ın Suriye Cumhurbaşkanı Esat ile görüşebileceğini açıklaması,

2) Türkiye-Suriye-Rusya arasında yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye ile Suriye’nin doğrudan ticaret yapmasının mümkün olması, 3

)Gaziantep’te 41 STÖ’nün, Sanayi ve Ticaret Odasının tepkisi üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Gaziantep’e gitmesi ve çok sayıda Suriyeli kaçağın Suriye’ye sınır dışı edilmesidir.

Özetle, Suriye’nin kuzeyinde bazı dış mihraklar ve bazı çeteler Türkiye’yi 3 konuda tehdit etmektedir.

Bu tehditler şunlardır; 1) Suriye’de Beşar Esat ile görüşmezsin, 2)Şam ile doğrudan bize haraç vermeden ticaret yapamazsın, 3) Suriyelileri Suriye’ye geri yollayamazsın. Sayın Dış İşleri Bakanlığı, Siz bu gerçekleri ortaya koymak yerine Türk halkını suçluyorsunuz. Türk halkı dünyanın en dayanıklı, dirençli, sabırlı halkıdır. Ama bu halkı bile Saray rejimi çileden çıkarmayı, sokağa indirmeyi becerdi. Şimdi Zafer Partisi iktidarın sokağa çıkardığı halkı evine geri gitmeye ikna etmek için çalışıyor.