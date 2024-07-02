https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/mourinho-gidecekler-listesini-hazirladi-6-futbolcuyu-gozden-cikardi-1085426422.html
Mourinho gidecekler listesini hazırladı: 6 futbolcuyu gözden çıkardı
Mourinho gidecekler listesini hazırladı: 6 futbolcuyu gözden çıkardı
Sputnik Türkiye
Yeni sezon hazırlıkları Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Yeni transferlere yer açmak isteyen Teknik Direktörü... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T09:34+0300
2024-07-02T09:34+0300
2024-07-02T09:34+0300
spor
jose mourinho
joao pedro
ryan kent
rade krunic
fenerbahçe
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Süper Lig'de 2024-25 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.Sarı-Lacivertliler bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu bağlamda Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler de netleşmeye başladı.Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran Fenrebahçe'de teknik direktör Mourinho 6 futbolcuyu gözden çıkardı.Sabah'ın haberine göre Portekizli teknik adamın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler şöyle:Luan Peres, Rade Krunic, Miha Zajc, Miguel Crespo, Ryan Kent, Joao Pedro
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/fredden-mourinho-aciklamasi-her-zaman-kazanmak-ister-1085303694.html
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fenerbahçe tranfer,mourinho takım,mourinho yeni futbolcu,mourinho transfer
fenerbahçe tranfer,mourinho takım,mourinho yeni futbolcu,mourinho transfer
Mourinho gidecekler listesini hazırladı: 6 futbolcuyu gözden çıkardı
Yeni sezon hazırlıkları Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Yeni transferlere yer açmak isteyen Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6 yabancı futbolcuyu gözden çıkardığı belirtiliyor.
Süper Lig'de 2024-25 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-Lacivertliler bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu bağlamda Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler de netleşmeye başladı.
Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran Fenrebahçe'de teknik direktör Mourinho 6 futbolcuyu gözden çıkardı.
Sabah'ın haberine göre Portekizli teknik adamın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler şöyle:
Luan Peres, Rade Krunic, Miha Zajc, Miguel Crespo, Ryan Kent, Joao Pedro