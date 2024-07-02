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Mourinho gidecekler listesini hazırladı: 6 futbolcuyu gözden çıkardı
Mourinho gidecekler listesini hazırladı: 6 futbolcuyu gözden çıkardı
Sputnik Türkiye
Yeni sezon hazırlıkları Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Yeni transferlere yer açmak isteyen Teknik Direktörü... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T09:34+0300
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jose mourinho
joao pedro
ryan kent
rade krunic
fenerbahçe
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Süper Lig'de 2024-25 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.Sarı-Lacivertliler bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu bağlamda Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler de netleşmeye başladı.Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran Fenrebahçe'de teknik direktör Mourinho 6 futbolcuyu gözden çıkardı.Sabah'ın haberine göre Portekizli teknik adamın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler şöyle:Luan Peres, Rade Krunic, Miha Zajc, Miguel Crespo, Ryan Kent, Joao Pedro
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fenerbahçe tranfer,mourinho takım,mourinho yeni futbolcu,mourinho transfer
fenerbahçe tranfer,mourinho takım,mourinho yeni futbolcu,mourinho transfer

Mourinho gidecekler listesini hazırladı: 6 futbolcuyu gözden çıkardı

09:34 02.07.2024
© AA / Semih BAHADIR / FenerbahçeMourinho
Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AA / Semih BAHADIR / Fenerbahçe
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Yeni sezon hazırlıkları Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Yeni transferlere yer açmak isteyen Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6 yabancı futbolcuyu gözden çıkardığı belirtiliyor.
Süper Lig'de 2024-25 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-Lacivertliler bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu bağlamda Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler de netleşmeye başladı.
Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran Fenrebahçe'de teknik direktör Mourinho 6 futbolcuyu gözden çıkardı.
Sabah'ın haberine göre Portekizli teknik adamın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler şöyle:
Luan Peres, Rade Krunic, Miha Zajc, Miguel Crespo, Ryan Kent, Joao Pedro
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe'de dün başlayan sağlık kontrolleri bugün de devam etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2024
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Fred'den Mourinho açıklaması
27 Haziran , 21:20
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