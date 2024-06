Fred'den Mourinho açıklaması

"Kendisi (Mourinho) ile Manchester United'da çalıştım. Beni oraya kendisi aldırmıştı. Herkes onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu bilir. Çok büyük bir isim. Her zaman kazanmayı isteyen mantaliteye sahip. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Önümüzde uzun bir sezon var ve her kulvarda şampiyon olmak istiyoruz. Her şeyi kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz, lig de şampiyon olmak istiyoruz. Mourinho da bu mantaliteye sahip birisi."