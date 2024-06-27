https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/fredden-mourinho-aciklamasi-her-zaman-kazanmak-ister-1085303694.html

Fred'den Mourinho açıklaması

Fred'den Mourinho açıklaması

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Fred, teknik direktör Mourinho ile ilgili "Kendisi (Mourinho) ile Manchester United'da çalıştım. Beni oraya kendisi... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T21:20+0300

2024-06-27T21:20+0300

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spor

jose mourinho

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fenerbahçe

fenerbakçe

fenerbahçe spor kulübü

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile çalışmaktan memnun olduklarını söyledi.Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapılan günün ilk antrenmanın ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan Fred, hem takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetimindeki kampı değerlendirdi hem de kendisi ve sarı-lacivertli ekiple ilgili soruları yanıtladı.Portekizli teknik adam yönetimindeki kampı değerlendiren 31 yaşındaki futbolcu, "Çalışmalara başladık, iyi bir başlangıç yaptık. Her zaman sezon öncesi zordur. Tatilden dönersiniz kolay olmaz ama bizler sezona hazır olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" dedi.Mourinho ile Manchester United'da da çalıştığını hatırlatan Fred, şunları kaydetti:Geçen sezon yaşadığı sakatlıklara değinen Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Geçen sezon benim için zor geçti çünkü ilk defa bu kadar çok sakatlık yaşadım. Bu kadar sakatlık yaşamasaydım belki farklı olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Yeni sezon için daha güçlü bir şekilde döndüm çünkü tatil süresince de çalıştım" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/fenerbahcede-jose-mourinho-yonetiminde-ilk-antrenman-1085186991.html

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jose mourinho, fred, fenerbahçe, fenerbakçe, fenerbahçe spor kulübü