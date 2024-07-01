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Mehmet Özhaseki görevinden istifa etti
Mehmet Özhaseki görevinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T23:13+0300
2024-07-01T23:39+0300
son dakika
istifa
mehmet özhaseki
türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki "Üstlendiğim kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim" açıklamasıyla istifasını duyurdu. Özhaseki, sosyal paylaşım sitesi X hesabından şu açıklamada bulundu:Mehmet Özhaseki kimdir?1957 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Mehmet Özhaseki İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı. Avukatlık yapmadı. Tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1994'e kadar Tekstil Ticareti ile iştigal etti.1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. Kayseri’de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde bulundu.27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.28 Mart 2004 yerel seçimlerinde 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ve 30 Mart 2014 seçimlerinde 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkan Özhaseki 5. kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.Özhaseki, 10 Şubat 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etti ve AK Parti’den milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi.12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi’nin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı.1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen genel seçimlerde tekrar seçilerek 26. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yer aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran 2023 tarihinde açıkladığı bakanlar kurulu listesinde yer alarak yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu Özhaseki 1 Temmuz 2024 tarihinde istifasını duyurdu.Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/disisleri-bakanligi-kayseride-yasanan-uzucu-hadiselerin-provokasyonlara-malzeme-edilmesi-yanlistir-1085419441.html
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Mehmet Özhaseki görevinden istifa etti

23:13 01.07.2024 (güncellendi: 23:39 01.07.2024)
© İHA / İHA-AW027427Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© İHA / İHA-AW027427
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki "Üstlendiğim kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim" açıklamasıyla istifasını duyurdu.
Özhaseki, sosyal paylaşım sitesi X hesabından şu açıklamada bulundu:

“Uzun zaman önce; 1994 yılında Kayserili hemşehrilerimizin yoğun talebi üzerine, belediye başkanı olarak hizmet kervanına katılmıştım. Türkiye’nin zor yıllarıydı o dönemler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak devam eden bu yolculukta doğduğum şehre hizmet etmekten, her bir köşesine emek verip iz bırakmaktan derin bir manevi haz duydum. İlerleyen yıllarda çok farklı alanlarda memleket hizmetinde görev almak kader yazgımız oldu.

Önce Kayseri Milletvekili sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ardından da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak güzel Türkiye’mize hizmet ettim. Bu hizmet süresi boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümek her daim bizim için bir onur vesilesi olmuştur.

Ülkemizin başına gelen en büyük doğal afette yaraları sarmak ve yıkılan şehirlerimizi imar etmek için tarihi bir sorumluk üstlendim. Hamdolsun; geldiğimiz noktada işlerin çözümünde önemli bir mesafe alınmış oldu. Yol netleşti, yapılacak inşa ve ihya faaliyetleri adım adım belirlendi. Bugün ise; üstlendiğim bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle kendi dileğimle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim.

Aldığım görevler boyunca gece gündüz çalışarak, hiçbir dünyevi hesabın içinde olmadan Hakk’ın rızasını temin etmeyi yegane gaye edinerek çalıştım. Vicdan terazisine uygun düşmeyen bir tutum içinde olmamaya ayrı bir özen gösterdim. Ne kendimin ne de çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum. Bundan sonraki dönemde kuracağımız aile vakfında sağlığım elverdiğince hizmet vermeye devam edeceğim.

Ülkem için hayırlı olan her işe desteğim elbette sürecektir. Milletimizden haklarını helal etmelerini hususiyle dilerim. Sayın Cumhurbaşkanımıza, göstermiş olduğu güven ve teveccühleri münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum.”

Mehmet Özhaseki kimdir?

1957 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Mehmet Özhaseki İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı. Avukatlık yapmadı. Tekstil üzerine iş yapan aile şirketinin başına geçti. 1994'e kadar Tekstil Ticareti ile iştigal etti.

1980 sonrasında 10 yıl kadar sosyal amaçlı vakıf ve derneklerin kuruluşunda görev aldı. Kayseri’de ilk aşevi faaliyeti, öğrencilere karşılıksız burslar ve kış aylarında yakacak fonu gibi faaliyetlerin içinde bulundu.

27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
28 Mart 2004 yerel seçimlerinde 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.
29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ve 30 Mart 2014 seçimlerinde 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Başkan Özhaseki 5. kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.

Özhaseki, 10 Şubat 2015 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan istifa etti ve AK Parti’den milletvekili adayı oldu. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi’nin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı.

1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen genel seçimlerde tekrar seçilerek 26. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.
Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. hükümette Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran 2023 tarihinde açıkladığı bakanlar kurulu listesinde yer alarak yeni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı oldu
Özhaseki 1 Temmuz 2024 tarihinde istifasını duyurdu.

Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'provokasyonlara' yönelik açıklama: 'Malzeme edilmesi yanlıştır'
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