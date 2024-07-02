https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/kuzey-kore-dogruladi-yeni-tip-balistik-fuze-testi-gerceklestirildi-1085425437.html
Kuzey Kore doğruladı: ‘Yeni tip balistik füze testi gerçekleştirildi’
Kuzey Kore doğruladı: ‘Yeni tip balistik füze testi gerçekleştirildi’
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Kuzey Kore devlet haber ajansı, ülkenin 1 Haziran günü yeni tip Hwasongpho-11Da-4.5 balistik füze testini gerçekleştirdiğini belirtti. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T08:47+0300
2024-07-02T08:47+0300
2024-07-02T08:43+0300
dünya
kuzey kore
balistik füze
füze denemesi
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Kuzey Kore'nin tek haber ajansı olan Kore Merkezî Haber Ajansı’nın (KCNA) açıklamasında, yeni füze türünün 4.5 tonluk ultra büyük savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip taktik balistik füze olduğu bildirildi.Test uçuşunun 90 ilâ 500 kilometre arasındaki menzil kapsamı içinde yapıldığı belirtilen açıklamada, “Füze idaresi, Temmuz’da yeni bir taktik balistik füze türü olan Hwasongpho-11Da-4.5'i test ederek ultra büyük savaş başlığının ortalama 250 kilometre menzildeki uçuş performansını, isabet hassasiyetini ve patlayıcı gücünü kontrol edecek” bilgisine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/guney-kore-basini-kuzey-kore-dogu-yonunde-balistik-fuze-firlatti-1085390979.html
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kuzey kore, balistik füze, füze denemesi
kuzey kore, balistik füze, füze denemesi
Kuzey Kore doğruladı: ‘Yeni tip balistik füze testi gerçekleştirildi’
Kuzey Kore devlet haber ajansı, ülkenin 1 Haziran günü yeni tip Hwasongpho-11Da-4.5 balistik füze testini gerçekleştirdiğini belirtti.
Kuzey Kore'nin tek haber ajansı olan Kore Merkezî Haber Ajansı’nın (KCNA) açıklamasında, yeni füze türünün 4.5 tonluk ultra büyük savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip taktik balistik füze olduğu bildirildi.
Kuzey Kore Füze İdaresi, 1 Temmuz’da yeni bir taktik balistik füze türü olan Hwasongpho-11Da-4.5'i başarıyla test etti.
Test uçuşunun 90 ilâ 500 kilometre arasındaki menzil kapsamı içinde yapıldığı belirtilen açıklamada, “Füze idaresi, Temmuz’da yeni bir taktik balistik füze türü olan Hwasongpho-11Da-4.5'i test ederek ultra büyük savaş başlığının ortalama 250 kilometre menzildeki uçuş performansını, isabet hassasiyetini ve patlayıcı gücünü kontrol edecek” bilgisine yer verildi.