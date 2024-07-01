https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/guney-kore-basini-kuzey-kore-dogu-yonunde-balistik-fuze-firlatti-1085390979.html

Güney Kore basını: Kuzey Kore doğu yönünde balistik füze fırlattı

Güney Kore basını: Kuzey Kore doğu yönünde balistik füze fırlattı

Sputnik Türkiye

Seul merkezli Yonhap haber ajansının aktardığı üzere Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin doğu yönünde türü belirlenemeyen bir balistik füze... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T00:53+0300

2024-07-01T00:53+0300

2024-07-01T00:53+0300

dünya

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balistik füze

fırlatma

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Habere göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin doğu yönünde türü belirlenemeyen bir balistik füze fırlattığını duyurdu.Haberde, “Kuzey Kore, doğu yönünde tanımlanamayan bir balistik füze fırlattı” ifadelerine yer verildi.Kuzey Kore Roket Yapım Ana İdaresi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ‘manevra savaş başlıklarının ayrılması ve güdümlerinin kontrol edilmesi için’ 26 Haziran’da çıkarılabilir savaş başlıklı füzeleri başarıyla test ettiğini bildirmişti.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise Pyongyang’ın muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanan hipersonik füze test fırlatılışı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/kuzey-kore-japon-denizi-istikametine-dogru-balistik-fuze-yolladi-1085234986.html

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kuzey kore, güney kore, yonhap, balistik füze, fırlatma