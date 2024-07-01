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Güney Kore basını: Kuzey Kore doğu yönünde balistik füze fırlattı
Güney Kore basını: Kuzey Kore doğu yönünde balistik füze fırlattı
Sputnik Türkiye
Seul merkezli Yonhap haber ajansının aktardığı üzere Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin doğu yönünde türü belirlenemeyen bir balistik füze... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T00:53+0300
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dünya
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güney kore
yonhap
balistik füze
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Habere göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin doğu yönünde türü belirlenemeyen bir balistik füze fırlattığını duyurdu.Haberde, “Kuzey Kore, doğu yönünde tanımlanamayan bir balistik füze fırlattı” ifadelerine yer verildi.Kuzey Kore Roket Yapım Ana İdaresi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ‘manevra savaş başlıklarının ayrılması ve güdümlerinin kontrol edilmesi için’ 26 Haziran’da çıkarılabilir savaş başlıklı füzeleri başarıyla test ettiğini bildirmişti.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise Pyongyang’ın muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanan hipersonik füze test fırlatılışı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
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Güney Kore basını: Kuzey Kore doğu yönünde balistik füze fırlattı

00:53 01.07.2024
Kuzey Kore füze fırlatma
Kuzey Kore füze fırlatma - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
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Seul merkezli Yonhap haber ajansının aktardığı üzere Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin doğu yönünde türü belirlenemeyen bir balistik füze fırlattığını açıkladı.
Habere göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin doğu yönünde türü belirlenemeyen bir balistik füze fırlattığını duyurdu.
Haberde, “Kuzey Kore, doğu yönünde tanımlanamayan bir balistik füze fırlattı” ifadelerine yer verildi.
Kuzey Kore Roket Yapım Ana İdaresi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ‘manevra savaş başlıklarının ayrılması ve güdümlerinin kontrol edilmesi için’ 26 Haziran’da çıkarılabilir savaş başlıklı füzeleri başarıyla test ettiğini bildirmişti.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise Pyongyang’ın muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanan hipersonik füze test fırlatılışı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
Kuzey Kore ve Güney Kore arasında füze gerilimi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2024
DÜNYA
Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine doğru balistik füze yolladı
26 Haziran , 09:28
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