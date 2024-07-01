https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/guney-kore-basini-kuzey-kore-dogu-yonunde-balistik-fuze-firlatti-1085390979.html
Güney Kore basını: Kuzey Kore doğu yönünde balistik füze fırlattı
Güney Kore basını: Kuzey Kore doğu yönünde balistik füze fırlattı
Sputnik Türkiye
Seul merkezli Yonhap haber ajansının aktardığı üzere Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin doğu yönünde türü belirlenemeyen bir balistik füze... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T00:53+0300
2024-07-01T00:53+0300
2024-07-01T00:53+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
yonhap
balistik füze
fırlatma
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Habere göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin doğu yönünde türü belirlenemeyen bir balistik füze fırlattığını duyurdu.Haberde, “Kuzey Kore, doğu yönünde tanımlanamayan bir balistik füze fırlattı” ifadelerine yer verildi.Kuzey Kore Roket Yapım Ana İdaresi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ‘manevra savaş başlıklarının ayrılması ve güdümlerinin kontrol edilmesi için’ 26 Haziran’da çıkarılabilir savaş başlıklı füzeleri başarıyla test ettiğini bildirmişti.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise Pyongyang’ın muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanan hipersonik füze test fırlatılışı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/kuzey-kore-japon-denizi-istikametine-dogru-balistik-fuze-yolladi-1085234986.html
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kuzey kore, güney kore, yonhap, balistik füze, fırlatma
kuzey kore, güney kore, yonhap, balistik füze, fırlatma
Güney Kore basını: Kuzey Kore doğu yönünde balistik füze fırlattı
Seul merkezli Yonhap haber ajansının aktardığı üzere Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin doğu yönünde türü belirlenemeyen bir balistik füze fırlattığını açıkladı.
Habere göre Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin doğu yönünde türü belirlenemeyen bir balistik füze fırlattığını duyurdu.
Haberde, “Kuzey Kore, doğu yönünde tanımlanamayan bir balistik füze fırlattı” ifadelerine yer verildi.
Kuzey Kore Roket Yapım Ana İdaresi, Perşembe günü yaptığı açıklamada, ‘manevra savaş başlıklarının ayrılması ve güdümlerinin kontrol edilmesi için’ 26 Haziran’da çıkarılabilir savaş başlıklı füzeleri başarıyla test ettiğini bildirmişti.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı ise Pyongyang’ın muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanan hipersonik füze test fırlatılışı gerçekleştirdiğini açıklamıştı.