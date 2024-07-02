https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/kayseride-milli-mac-programi-iptal-edildi-1085444863.html
Kayseri’de milli maç programı iptal edildi
Kayseri’de milli maç programı iptal edildi
Sputnik Türkiye
Kayseri'de bu akşam Türkiye-Avusturya karşılaşması için düzenlenecek olan dev ekran yayını iptal edildi. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T16:56+0300
2024-07-02T16:56+0300
2024-07-02T16:56+0300
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maç
bursa
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli maç için düzenlenecek olan dev ekran yayınının iptal edildiğini duyurdu.Paylaşımında milli maçın izlenmesi için düzenlenecek olan dev ekran yayınının iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Başkan Büyükkılıç, “Değerli hemşehrilerimiz, görülen lüzum üzerine yarın akşam planladığımız “Milli Maç” yayınımız iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.Milli maç ne zaman, hangi kanalda?A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bu akşam saat 22.00'de Avusturya ile karşılaşacakAvusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak. Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.Maç, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/vali-acikladi-kayserideki-olaylarda-21-emniyet-ve-1-itfaiye-personeli-yaralandi-1085443662.html
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kayseride milli maç programı iptal edildi, kayseri milli maç, türkiye avusturya, kayseri
kayseride milli maç programı iptal edildi, kayseri milli maç, türkiye avusturya, kayseri
Kayseri’de milli maç programı iptal edildi
Kayseri'de bu akşam Türkiye-Avusturya karşılaşması için düzenlenecek olan dev ekran yayını iptal edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli maç için düzenlenecek olan dev ekran yayınının iptal edildiğini duyurdu.
Paylaşımında milli maçın izlenmesi için düzenlenecek olan dev ekran yayınının iptal edildiğini sosyal medya hesabından duyuran Başkan Büyükkılıç, “Değerli hemşehrilerimiz, görülen lüzum üzerine yarın akşam planladığımız “Milli Maç” yayınımız iptal edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Milli maç ne zaman, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bu akşam saat 22.00'de Avusturya ile karşılaşacak
Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak. Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.
Maç, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.