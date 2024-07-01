https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/izmir-metrosunda-yuruyen-merdivende-cokme-1085398078.html
İzmir'de yürüyen merdiven aniden ters yönde hareket etti: Yaralananlar oldu
İzmir'de yürüyen merdiven aniden ters yönde hareket etti: Yaralananlar oldu
Sputnik Türkiye
İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T10:52+0300
2024-07-01T10:52+0300
2024-07-01T11:00+0300
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İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.Dengesini kaybederek merdivenden düşen bazı vatandaşlar yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/istanbulda-bazi-metro-istasyonlari-ve-funikuler-hatti-ikinci-bir-duyuruya-kadar-kapatildi-1085368362.html
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çökme, son dakika, izmir
İzmir'de yürüyen merdiven aniden ters yönde hareket etti: Yaralananlar oldu
10:52 01.07.2024 (güncellendi: 11:00 01.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.
İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.
Dengesini kaybederek merdivenden düşen bazı vatandaşlar yaralandı.