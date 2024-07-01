https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/izmir-metrosunda-yuruyen-merdivende-cokme-1085398078.html

İzmir'de yürüyen merdiven aniden ters yönde hareket etti: Yaralananlar oldu

İzmir'de yürüyen merdiven aniden ters yönde hareket etti: Yaralananlar oldu

Sputnik Türkiye

İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T10:52+0300

2024-07-01T10:52+0300

2024-07-01T11:00+0300

türkiye

çökme

son dakika

izmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085398144_266:0:1366:619_1920x0_80_0_0_3e02259f73d2ffd462166f9a60c3bf87.jpg

İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.Dengesini kaybederek merdivenden düşen bazı vatandaşlar yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/istanbulda-bazi-metro-istasyonlari-ve-funikuler-hatti-ikinci-bir-duyuruya-kadar-kapatildi-1085368362.html

türkiye

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çökme, son dakika, izmir