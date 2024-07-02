https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/hollanda-euro-2024te-ceyrek-finalde--1085455219.html
Hollanda EURO 2024'te çeyrek finalde
Hollanda EURO 2024'te çeyrek finalde
Sputnik Türkiye
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Hollanda, Romanya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T21:17+0300
2024-07-02T21:17+0300
2024-07-02T21:17+0300
spor
hollanda
euro 2024
çeyrek final
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Hollanda Milli Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda Romanya'yı eleyerek çeyrek finale çıktı.Münih Futbol Arena'da yapılan maça iyi başlayan taraf Romanya oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasından itibaren oyuna ağırlığını koyan Hollanda, 20. dakikada Cody Gakpo'nun kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.İkinci yarı Hollanda'nın kontrolünde geçti. Risk alarak gol aramak zorunda kalan Romanya karşısında boşluklar bulan Hollanda, pozisyonlar üretti. Hollanda maçın 82 ve 90+3. dakikalarında Donyell Malen'in kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.Bu sonuçla Hollanda adını çeyrek finale yazdırırken Romanya turnuvaya veda etti.Hollanda, son 16 turunda bu akşam yapılacak Avusturya-Türkiye maçının tur atlayanıyla çeyrek finalde karşılaşacak.Hollanda 8. kez çeyrek finaldeHollanda Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sekizinci kez çeyrek finalist oldu.EURO 2024 ile 11. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden Hollanda daha önce 1 şampiyonluk, dört yarı final, iki çeyrek final gördü.Hollanda, Romanya'yı geçerek 8. kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.Nita ve Draguş 11'de başladı, Cicaldau sonradan girdiRomanya Milli Takımı'nda Türkiye'de forma giyen 3 futbolcu oynadı.2023-2024 sezonunu Gaziantep FK'de geçiren kaleci Florin Nita ile santrfor Denis Draguş müsabakaya ilk 11'de başladı. Konyaspor'da oynayan Alexandru Cicaldau ise 72. dakikada oyuna dahil oldu.Gaziantep FK'de oynayan Deian Sorescu ise yedek bekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/a-milli-takimin-avusturya-karsisinda-ilk-11i-belli-oldu-1085454674.html
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hollanda, euro 2024, çeyrek final
hollanda, euro 2024, çeyrek final
Hollanda EURO 2024'te çeyrek finalde
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Hollanda, Romanya’yı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Hollanda Milli Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda Romanya'yı eleyerek çeyrek finale çıktı.
Münih Futbol Arena'da yapılan maça iyi başlayan taraf Romanya oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasından itibaren oyuna ağırlığını koyan Hollanda, 20. dakikada Cody Gakpo'nun kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarı Hollanda'nın kontrolünde geçti. Risk alarak gol aramak zorunda kalan Romanya karşısında boşluklar bulan Hollanda, pozisyonlar üretti. Hollanda maçın 82 ve 90+3. dakikalarında Donyell Malen'in kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Hollanda adını çeyrek finale yazdırırken Romanya turnuvaya veda etti.
Hollanda, son 16 turunda bu akşam yapılacak Avusturya-Türkiye maçının tur atlayanıyla çeyrek finalde karşılaşacak.
Hollanda 8. kez çeyrek finalde
Hollanda Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sekizinci kez çeyrek finalist oldu.
EURO 2024 ile 11. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden Hollanda daha önce 1 şampiyonluk, dört yarı final, iki çeyrek final gördü.
Hollanda, Romanya'yı geçerek 8. kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Nita ve Draguş 11'de başladı, Cicaldau sonradan girdi
Romanya Milli Takımı'nda Türkiye'de forma giyen 3 futbolcu oynadı.
2023-2024 sezonunu Gaziantep FK'de geçiren kaleci Florin Nita ile santrfor Denis Draguş müsabakaya ilk 11'de başladı. Konyaspor'da oynayan Alexandru Cicaldau ise 72. dakikada oyuna dahil oldu.
Gaziantep FK'de oynayan Deian Sorescu ise yedek bekledi.