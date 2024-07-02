https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/a-milli-takimin-avusturya-karsisinda-ilk-11i-belli-oldu-1085454674.html
A Milli Futbol Takım'ın Avusturya karşısında ilk 11'i belli oldu
A Milli Futbol Takım'ın Avusturya karşısında ilk 11'i belli oldu
Sputnik Türkiye
EURO 2024'te çeyrek final hedefiyle Avusturya karşısında sahaya çıkan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i beli oldu. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T20:58+0300
2024-07-02T20:58+0300
2024-07-02T21:06+0300
spor
avusturya
a milli futbol takımı
türkiye
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A Milli Takım çeyrek final için sahaya çıkıyor. Türkiye EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile saat 22.00'de karşılaşacak.Son 16 turu maçının hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: LeipzigHakemler: Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Leinhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer, ArnautovicTürkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/galatasaraydan-emin-bayram-aciklamasi-1085446171.html
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avusturya, a milli futbol takımı, türkiye
avusturya, a milli futbol takımı, türkiye
A Milli Futbol Takım'ın Avusturya karşısında ilk 11'i belli oldu
20:58 02.07.2024 (güncellendi: 21:06 02.07.2024)
EURO 2024'te çeyrek final hedefiyle Avusturya karşısında sahaya çıkan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın ilk 11'i beli oldu.
A Milli Takım çeyrek final için sahaya çıkıyor. Türkiye EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile saat 22.00'de karşılaşacak.
Son 16 turu maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Hakemler: Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)
Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Leinhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Schmid, Baumgartner, Sabitzer, Arnautovic
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz