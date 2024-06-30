https://anlatilaninotesi.com.tr/20240630/hindistandaki-selde-11-kisi-yasamini-yitirdi-1085374550.html
Hindistan’daki selde 11 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan’daki selde 11 kişi yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 11 kişi hayatını kaybetti. 30.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-30T12:57+0300
2024-06-30T12:57+0300
2024-06-30T12:57+0300
dünya
hindistan
sel
sel felaketi
aşırı yağışlar
can kaybı
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Hindistan’da şiddetli yağışlar hayatı felç ederken, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere Haridwar ve Bikaner şehirlerinde etkili olan yağışlar sel felaketini de beraberinde getirdi.Başkentte Cuma günü etkisini gösteren yağışların yol açtığı sel nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti. Şehirde alt geçitler sular altında kalırken, ev ve dükkanları da su bastı. Çok sayıda büyükbaş hayvan ise selde mahsur kaldı. Şehirde bazı bölgelerde elektrik ve su kesintileri yaşandı.Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre son 24 saatte Indira Gandhi (Delhi) Uluslararası Havalimanı’nda 60 uçuş iptal edildi.Bikaner ve Haridwar’da da yollar sular altında kalırken, onlarca araç sele kapılarak büyük hasar gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240620/hindistanda-sahte-alkolden-34-kisi-yasamini-yitirdi-1085031176.html
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hindistan, sel, sel felaketi, aşırı yağışlar, can kaybı
hindistan, sel, sel felaketi, aşırı yağışlar, can kaybı
Hindistan’daki selde 11 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 11 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’da şiddetli yağışlar hayatı felç ederken, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere Haridwar ve Bikaner şehirlerinde etkili olan yağışlar sel felaketini de beraberinde getirdi.
Başkentte Cuma günü etkisini gösteren yağışların yol açtığı sel nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.
Şehirde alt geçitler sular altında kalırken, ev ve dükkanları da su bastı. Çok sayıda büyükbaş hayvan ise selde mahsur kaldı. Şehirde bazı bölgelerde elektrik ve su kesintileri yaşandı.
Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre son 24 saatte Indira Gandhi (Delhi) Uluslararası Havalimanı’nda 60 uçuş iptal edildi.
Bikaner ve Haridwar’da da yollar sular altında kalırken, onlarca araç sele kapılarak büyük hasar gördü.