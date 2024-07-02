https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/gurcistanda-tatbikat-sirasinda-bir-savas-ucagi-dustu-pilot-oldu-1085438727.html
Gürcistan’da tatbikat sırasında bir savaş uçağı düştü: Pilot öldü
Gürcistan’da tatbikat sırasında bir savaş uçağı düştü: Pilot öldü
Sputnik Türkiye
Gürcistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağının planlı hava tatbikatı sırasında düşmesi sonucu uçak pilotunun yaşamını... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T14:35+0300
2024-07-02T14:35+0300
2024-07-02T14:32+0300
dünya
gürcistan
gürcistan savunma bakanlığı
su-25
uçak kazası
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Gürcistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “2 Temmuz 2024 tarihinde, hava araçlarının katıldığı planlı askeri tatbikat sırasında Savunma Kuvvetleri’ne ait hava araçlarından biri kaza yaptı. Su-25 kazasında Savunma Kuvvetleri Hava Komutanlığı pilotlarından Kahaber Zurabaşvili hayatını kaybetti” ifadesine yer verildi.Gürcü medya, uçağın Bolnis ilçesindeki Disveli köyündeki askeri üs yakınına düştüğünü bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/rusya-ingiltereye-karsi-esi-gorulmemis-bir-hamle-yapti-1085436445.html
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gürcistan, gürcistan savunma bakanlığı, su-25, uçak kazası
gürcistan, gürcistan savunma bakanlığı, su-25, uçak kazası
Gürcistan’da tatbikat sırasında bir savaş uçağı düştü: Pilot öldü
Gürcistan Savunma Bakanlığı, ülkenin hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağının planlı hava tatbikatı sırasında düşmesi sonucu uçak pilotunun yaşamını kaybettiğini duyurdu.
Gürcistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “2 Temmuz 2024 tarihinde, hava araçlarının katıldığı planlı askeri tatbikat sırasında Savunma Kuvvetleri’ne ait hava araçlarından biri kaza yaptı. Su-25 kazasında Savunma Kuvvetleri Hava Komutanlığı pilotlarından Kahaber Zurabaşvili hayatını kaybetti” ifadesine yer verildi.
Gürcü medya, uçağın Bolnis ilçesindeki Disveli köyündeki askeri üs yakınına düştüğünü bildirdi.