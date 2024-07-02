'Rusya, İngiltere'ye karşı eşi görülmemiş bir hamle yaptı'

Bloomberg, Rus denizaltıların son 2 yılda İngiltere kıyılarında birkaç operasyon yürüttüğünü yazdı.



Bloomberg'in kaynaklarına dayandırılan haberde, "2022 yılından bu yana Rus taarruz denizaltıları, İrlanda Denizi civarında iki kez operasyon düzenledi. Kremlin'in eşi görülmemiş bu hamlesi, İngiltere ordusunu İngiliz ve İrlanda sularını korumak için önlemler almaya zorladı" dendi.



Bölgedeki Rus denizaltıların ilk kez yaklaşık bir buçuk yıl önce İrlanda Denizi'nde görülen Kilo sınıfı denizaltılar olduğunu kaydeden kaynaklar, ikinci vakanın oldukça yakın zamanda meydana geldiğinin ve denizaltıların hareketlerinin İngiliz ordusunun daha önce gözlemlediklerinden daha yoğun olduğunun altını çizdi.



Haberde, ABD'nin Rus denizaltıların bölgedeki hareketlerinden haberdar olduğu bilgisine de yer verildi.



İngiltere Savunma Bakanlığı, Bloomberg'in konuya ilişkin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.



Kilo sınıfı denizaltılar, Rusya'nın 877 'Paltus' ve 636 'Varşavyanka' denizaltı projeleri için NATO tarafından kabul edilen ortak isimdir.