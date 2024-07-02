Güney Kore'den 6 yıl sonra bir ilk: Kuzey Kore sınırı yakınında gerçek mühimmatlı tatbikat
© AP Photo / Ahn Young-joonGüney Kore- Kuzey Kore sınırı
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Güney Kore, 6 yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Kore sınırına yakın bölgedeki atış alanında gerçek mühimmatla tatbikat yaptı.
Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın iki Kore'yi birbirine bağlayan askerden arındırılmış bölgeye yakın Gyeonggi ve Gangwon bölgelerindeki cephe hatlarında yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, 6 yıl sonra ilk kez yapılan gerçek mühimmatlı tatbikat sırasında 140 mermi ateşlendiği belirtildi.
Tatbikatın, hükümetin 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almasından sonra karada yapılan ilk tatbikat olduğu ifade edilen açıklamada, ordunun bundan sonra düzenli olaraktatbikat yapacağı aktarıldı.
Güney Kore Deniz Kuvvetleri'ne bağlı deniz piyadeleri de 26 Haziran'da, 7 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore sınırı yakınlarındaki adalarda gerçek mühimmatla tatbikat düzenlemişti.
Açıklamada, 6 yıl sonra ilk kez yapılan gerçek mühimmatlı tatbikat sırasında 140 mermi ateşlendiği belirtildi.
Tatbikatın, hükümetin 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'yı askıya almasından sonra karada yapılan ilk tatbikat olduğu ifade edilen açıklamada, ordunun bundan sonra düzenli olaraktatbikat yapacağı aktarıldı.
Güney Kore Deniz Kuvvetleri'ne bağlı deniz piyadeleri de 26 Haziran'da, 7 yıl sonra ilk kez Kuzey Kore sınırı yakınlarındaki adalarda gerçek mühimmatla tatbikat düzenlemişti.