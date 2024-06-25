https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/abd-uzak-doguda-planlar-yapmaya-devam-ediyor-guney-kore-ile-yeni-istihbarat-anlasmasi-imzalandi--1085196082.html

ABD, Uzak Doğu'da planlar yapmaya devam ediyor: Güney Kore ile yeni istihbarat anlaşması imzalandı

ABD, Uzak Doğu'da planlar yapmaya devam ediyor: Güney Kore ile yeni istihbarat anlaşması imzalandı

Sputnik Türkiye

Güney Kore ve ABD'nin, diplomatik istihbarat analizlerinin paylaşımı konusunda işbirliği yapmak üzere mutabakat zaptı imzaladığı duyuruldu. 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T10:52+0300

2024-06-25T10:52+0300

2024-06-25T10:52+0300

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Güney Kore ve ABD, diplomatik istihbarat analizlerinin paylaşımı konusunda işbirliği yapmak üzere bir mutabakat zaptı imzaladı. Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın ABD’nin başkenti Washington’da imzalandığı bildirildi.Açıklamada, “Bu mutabakat zaptı aracılığıyla iki taraf, çeşitli bölgesel ve uluslararası durumlara ilişkin analiz ve teknik bilgi alışverişinde bulunmak üzere birlikte çalışacak.” ifadesine yer verildi. Ayrıca, ortaklığın amacı olarak, “diplomatik durumlara ilişkin ortak analiz raporları yayınlamak gibi somut ve pratik işbirliği için kurumsal bir çerçeve oluşturmak” belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/fransa-cumhurbaskani-macron-uyardi-ic-savasa-yol-acar-1085195414.html

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