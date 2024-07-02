https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/galatasaraydan-emin-bayram-aciklamasi-1085446171.html

Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması

Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması

Sputnik Türkiye

Emin Bayram'a gelen transfer teklifinin değerlendirme aşamasında olduklarını söyleyen Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu "Bir anlaşma... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T17:41+0300

2024-07-02T17:41+0300

2024-07-02T17:41+0300

spor

emin bayram

galatasaray

galatasay kulübü

transfer

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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, genç savunma oyuncuları Emin Bayram'a gelen trnsfer teklifinin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.İbrahim Hatipoğlu, geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da kiralık forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgili Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulundu.Emin için kendilerine bir teklif geldiğini aktaran Hatipoğlu, "Emin Bayram'ın transferiyle ilgili bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Şu an herhangi bir rakam veya şart üzerinde anlaşma yok. Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Emin, altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu. Şu an için imzalanan bir anlaşma bulunmuyor" ifadelerini kullandı.Galatasaray altyapısından yetişen stoper Emin Bayram, geçen sezon Belçika Jupiler Pro Lig'de Westerlo formasıyla 23 maça çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/turkiye---avusturya-maci-icin-nefesler-tutuldu-istatistikler-neyi-gosteriyor--1085442036.html

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