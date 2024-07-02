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Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması
Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması
Sputnik Türkiye
Emin Bayram'a gelen transfer teklifinin değerlendirme aşamasında olduklarını söyleyen Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu "Bir anlaşma... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T17:41+0300
2024-07-02T17:41+0300
spor
emin bayram
galatasaray
galatasay kulübü
transfer
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Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, genç savunma oyuncuları Emin Bayram'a gelen trnsfer teklifinin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.İbrahim Hatipoğlu, geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da kiralık forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgili Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulundu.Emin için kendilerine bir teklif geldiğini aktaran Hatipoğlu, "Emin Bayram'ın transferiyle ilgili bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Şu an herhangi bir rakam veya şart üzerinde anlaşma yok. Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Emin, altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu. Şu an için imzalanan bir anlaşma bulunmuyor" ifadelerini kullandı.Galatasaray altyapısından yetişen stoper Emin Bayram, geçen sezon Belçika Jupiler Pro Lig'de Westerlo formasıyla 23 maça çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/turkiye---avusturya-maci-icin-nefesler-tutuldu-istatistikler-neyi-gosteriyor--1085442036.html
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galatasaraydan emin bayram açıklaması, emin bayram kimdir,
galatasaraydan emin bayram açıklaması, emin bayram kimdir,

Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması

17:41 02.07.2024
© İHA Emin Bayram
 Emin Bayram - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© İHA
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Emin Bayram'a gelen transfer teklifinin değerlendirme aşamasında olduklarını söyleyen Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu "Bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor" dedi.
Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, genç savunma oyuncuları Emin Bayram'a gelen trnsfer teklifinin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi.
İbrahim Hatipoğlu, geçen sezon Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'da kiralık forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgili Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulundu.
Emin için kendilerine bir teklif geldiğini aktaran Hatipoğlu, "Emin Bayram'ın transferiyle ilgili bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Şu an herhangi bir rakam veya şart üzerinde anlaşma yok. Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Emin, altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu. Şu an için imzalanan bir anlaşma bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray altyapısından yetişen stoper Emin Bayram, geçen sezon Belçika Jupiler Pro Lig'de Westerlo formasıyla 23 maça çıktı.
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