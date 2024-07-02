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Türkiye - Avusturya maçı için nefesler tutuldu: İstatistikler neyi gösteriyor?
Türkiye - Avusturya maçı için nefesler tutuldu: İstatistikler neyi gösteriyor?
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22:00'de başlayacak. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grubunu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Maç, Leipzig şehrinde, aynı adı taşıyan stadyumda TSİ 22.00’de başlayacak.Ay-yıldızlı ekip, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu’nu 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Portekiz’in ardından gruptan çıkan Türkiye, bu performansını son 16 turunda da sürdürmek istiyor.Avusturya grubu lider olarak bitirdiAvusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu’nu 6 puanla lider tamamladı. Avusturya, bu performansıyla dikkat çekti ve güçlü rakiplerle mücadele ederek son 16 turuna yükseldi.Maçın hakemleri kim olacak?Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalacak. Dias’ın yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Mykola Balakin olacak. Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.Muhtemel 11'ler kimler? Avusturya'nın muhtemel 11'ini şöyle: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Sabitzer, Laimer, GregoritschTürkiye’nin muhtemel 11'i ise şöyle: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper YılmazEksikler ve cezalılar A Milli Takım’da kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın kart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Ancak cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı sahadaki yerini alabilecek.Türkiye’de Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Avusturya maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta forma giyemeyecek.Montella ile 12'inci maç A Milli Takım, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 12’nci maçına çıkacak. Montella yönetiminde ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonraki 5 maçta galibiyet elde edememişti. Ancak EURO 2024’ün ilk maçında Gürcistan’ı yenerek galibiyet hasretine son vermişti.Avusturya ile 18'inci randevuTürkiye ve Avusturya milli takımları, tarihleri boyunca 17 kez karşılaştı. Bu maçlarda Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, 1 maç berabere sonuçlandı. Son olarak, iki takım 26 Mart’ta Viyana’da hazırlık maçında karşılaşmış ve Avusturya bu maçı 6-1 kazanmıştı.Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz’da Berlin’de çeyrek final mücadelesine çıkacak. A Milli Takım, bu zorlu mücadeleyi kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
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a milli takım maç, euro 2024 türkiye, türkiye avusturya maçı, son 16 turu, avrupa şampiyonası türkiye, türkiye futbol, muhtemel 11’ler, türkiye-avusturya maçı saat kaçta, avrupa şampiyonası türkiye
a milli takım maç, euro 2024 türkiye, türkiye avusturya maçı, son 16 turu, avrupa şampiyonası türkiye, türkiye futbol, muhtemel 11’ler, türkiye-avusturya maçı saat kaçta, avrupa şampiyonası türkiye

Türkiye - Avusturya maçı için nefesler tutuldu: İstatistikler neyi gösteriyor?

15:53 02.07.2024 (güncellendi: 15:55 02.07.2024)
© İHA / ABEDIN TAHERKENAREH2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlılar, bu turda Avusturya ile karşılaşacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, Hamburg'da karşılaştığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlılar, bu turda Avusturya ile karşılaşacak. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© İHA / ABEDIN TAHERKENAREH
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada grubunu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Avusturya’yı yenerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Maç, Leipzig şehrinde, aynı adı taşıyan stadyumda TSİ 22.00’de başlayacak.
Ay-yıldızlı ekip, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu’nu 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Portekiz’in ardından gruptan çıkan Türkiye, bu performansını son 16 turunda da sürdürmek istiyor.

Avusturya grubu lider olarak bitirdi

Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu’nu 6 puanla lider tamamladı. Avusturya, bu performansıyla dikkat çekti ve güçlü rakiplerle mücadele ederek son 16 turuna yükseldi.

Maçın hakemleri kim olacak?

Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekizli hakem Artur Soares Dias düdük çalacak. Dias’ın yardımcılıklarını Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Mykola Balakin olacak. Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.

Muhtemel 11'ler kimler?

Avusturya'nın muhtemel 11'ini şöyle:
Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Grillitsch, Baumgartner, Sabitzer, Laimer, Gregoritsch
Türkiye’nin muhtemel 11'i ise şöyle:
Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Eksikler ve cezalılar

A Milli Takım’da kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın kart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Ancak cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı sahadaki yerini alabilecek.
Türkiye’de Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Avusturya maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta forma giyemeyecek.
Montella ile 12'inci maç
A Milli Takım, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 12’nci maçına çıkacak. Montella yönetiminde ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonraki 5 maçta galibiyet elde edememişti. Ancak EURO 2024’ün ilk maçında Gürcistan’ı yenerek galibiyet hasretine son vermişti.

Avusturya ile 18'inci randevu

Türkiye ve Avusturya milli takımları, tarihleri boyunca 17 kez karşılaştı. Bu maçlarda Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, 1 maç berabere sonuçlandı. Son olarak, iki takım 26 Mart’ta Viyana’da hazırlık maçında karşılaşmış ve Avusturya bu maçı 6-1 kazanmıştı.
Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz’da Berlin’de çeyrek final mücadelesine çıkacak. A Milli Takım, bu zorlu mücadeleyi kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
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