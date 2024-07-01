https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/cin-astanadaki-sio-zirvesi-tum-ulkelerin-guvenlik-ve-istikrarini-guclendirecek-1085403976.html
Çin: Astana’daki ŞİÖ Zirvesi tüm ülkelerin güvenlik ve istikrarını güçlendirecek
Çin: Astana’daki ŞİÖ Zirvesi tüm ülkelerin güvenlik ve istikrarını güçlendirecek
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nin tüm ülkelerin güvenlik... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T12:30+0300
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Mao Ning, günlük basın toplantısında, “Astana’da yapılacak zirve yılın en önemli ŞİÖ etkinliği olacak” ifadesini kullandı.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in zirve sırasında diğer üye ülkelerin liderleriyle, çeşitli alanlarda güncel bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin yeni koşullarda işbirliğinin güçlendirilmesi gibi konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını bildiren Mao, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Çin lideri Şi’nin, 2 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Astana’ya giderek ŞİÖ Zirvesi’ne katılacağı, ayrıca Kazakistan ve Tacikistan’a resmi ziyarette bulunacağı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/stoltenbergden-cine-tepki-avrupada-2-dunya-savasindan-bu-yana-en-buyuk-catisma-korukleniyor-1085400989.html
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çin, çin dışişleri bakanlığı, çin devlet başkanı şi cinping, kazakistan, astana
çin, çin dışişleri bakanlığı, çin devlet başkanı şi cinping, kazakistan, astana
Çin: Astana’daki ŞİÖ Zirvesi tüm ülkelerin güvenlik ve istikrarını güçlendirecek
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nin tüm ülkelerin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine katkıda bulunacağından emin olduklarını belirtti.
Mao Ning, günlük basın toplantısında, “Astana’da yapılacak zirve yılın en önemli ŞİÖ etkinliği olacak” ifadesini kullandı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in zirve sırasında diğer üye ülkelerin liderleriyle, çeşitli alanlarda güncel bölgesel ve uluslararası sorunlara ilişkin yeni koşullarda işbirliğinin güçlendirilmesi gibi konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını bildiren Mao, sözlerini şöyle sürdürdü:
Çin, bu zirvenin, tüm taraflar arasındaki uzlaşmayı artıracağına, işbirliğinde yeni bir sayfa açacağına, tüm ülkelerin güvenlik, istikrar, kalkınma ve yeniden canlanmasına ve ortak kader topluluğunun inşasına olumlu katkıda bulunacağına inanıyor.
Daha önce Çin lideri Şi’nin, 2 Temmuz’da Kazakistan’ın başkenti Astana’ya giderek ŞİÖ Zirvesi’ne katılacağı, ayrıca Kazakistan ve Tacikistan’a resmi ziyarette bulunacağı bildirilmişti.