https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bakan-tunc-turk-bayragimiza-yonelik-saldirilarda-bulunulmasiyla-ilgili-sorusturma-baslatilmistir-1085419082.html
Bakan Tunç: Türk bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır
Bakan Tunç: Türk bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medyadaki görüntülerde Türk bayrağına saldırılarda bulunulmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T22:31+0300
2024-07-01T22:31+0300
2024-07-01T22:50+0300
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadaki görüntülerde Türk bayrağına saldırılarda bulunulmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya platformlarında Türk bayrağına yönelik saldırılarda bulunulan görüntülerin yer aldığını belirtti.Bununla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Ceza Kanunu'nun 300/1 maddesinde düzenlenen 'devletin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, "Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bakan-yerlikayadan-kayserideki-olaylarla-ilgili-aciklama-63-hesap-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1085417456.html
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son dakika, yılmaz tunç, türk bayrağı, soruşturma, suriye
son dakika, yılmaz tunç, türk bayrağı, soruşturma, suriye
Bakan Tunç: Türk bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır
22:31 01.07.2024 (güncellendi: 22:50 01.07.2024)
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medyadaki görüntülerde Türk bayrağına saldırılarda bulunulmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadaki görüntülerde Türk bayrağına saldırılarda bulunulmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya platformlarında Türk bayrağına yönelik saldırılarda bulunulan görüntülerin yer aldığını belirtti.
Bununla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Ceza Kanunu'nun 300/1 maddesinde düzenlenen 'devletin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, "Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez" ifadesini kullandı.