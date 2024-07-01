https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bakan-tunc-turk-bayragimiza-yonelik-saldirilarda-bulunulmasiyla-ilgili-sorusturma-baslatilmistir-1085419082.html

Bakan Tunç: Türk bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır

Bakan Tunç: Türk bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştır

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medyadaki görüntülerde Türk bayrağına saldırılarda bulunulmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T22:31+0300

2024-07-01T22:31+0300

2024-07-01T22:50+0300

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yılmaz tunç

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türkiye

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadaki görüntülerde Türk bayrağına saldırılarda bulunulmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya platformlarında Türk bayrağına yönelik saldırılarda bulunulan görüntülerin yer aldığını belirtti.Bununla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Türk Ceza Kanunu'nun 300/1 maddesinde düzenlenen 'devletin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, "Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bakan-yerlikayadan-kayserideki-olaylarla-ilgili-aciklama-63-hesap-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1085417456.html

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