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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Yeni kabineden ilk görüntüler geldi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Yeni kabineden ilk görüntüler geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yeni kabinede Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya, dün Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurum ve Memişoğlu ile tokalaştı.
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kabine, kabine toplantısı, kabine değişikliği, kabine revizyonu, murat kurum, kemal memişoğlu
kabine, kabine toplantısı, kabine değişikliği, kabine revizyonu, murat kurum, kemal memişoğlu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Yeni kabineden ilk görüntüler geldi

18:08 02.07.2024 (güncellendi: 18:11 02.07.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanlığı Kabinesi (yeni)
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (yeni) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yeni kabinede Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Toplantıya, dün Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurum ve Memişoğlu ile tokalaştı.
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Bakan Kurum ile tokalaştı
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Bakan Kurum ile tokalaştı - Sputnik Türkiye
1/2
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Bakan Kurum ile tokalaştı
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Bakan Memişoğlu ile tokalaştı
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Bakan Memişoğlu ile tokalaştı - Sputnik Türkiye
2/2
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Bakan Memişoğlu ile tokalaştı
1/2
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Bakan Kurum ile tokalaştı
2/2
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Bakan Memişoğlu ile tokalaştı
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