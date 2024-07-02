https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskanligi-kabinesi-toplandi-yeni-kabineden-ilk-goruntuler-geldi---1085447041.html

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Yeni kabineden ilk görüntüler geldi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Yeni kabineden ilk görüntüler geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yeni kabinede Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T18:08+0300

2024-07-02T18:08+0300

2024-07-02T18:11+0300

kabine

kabine toplantısı

kabine değişikliği

kabine revizyonu

türkiye

murat kurum

kemal memişoğlu

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya, dün Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurum ve Memişoğlu ile tokalaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/yeni-bakanlar-mecliste-yemin-ederek-goreve-basladi-1085444117.html

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kabine, kabine toplantısı, kabine değişikliği, kabine revizyonu, murat kurum, kemal memişoğlu