https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-yeni-hukumet-sisteminde-erken-secim-diye-bir-kavram-da-yoktur-1085455842.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur, bunun yerine Cumhurbaşkanı ve Meclis'in seçimleri yenilenmesi kararı... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T21:24+0300

2024-07-02T21:24+0300

2024-07-02T21:25+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

kabine toplantısı

erken seçim

mardin

mazıdağı

diyarbakır

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına değinerek, söz konusu tartışmaların muhalefetin iç savaşının dışa yansımasından ibaret olduğunu söyledi.Erdoğan, "Yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını yürütecek Murat Kurum kardeşimiz ile Sağlık Bakanlığını yürütecek Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hocamıza yeni vazifelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevden affını isteyen ve bu talepleri şahısımızca kabul edilen Mehmet Özhaeski kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri, fedakarlıkları ve milletimize yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum" dedi.Son dönemde Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin de konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Vatanımızın bekası, insanımızn güvenlği için yurtiçinde ve yurt dışında kahramanca yapan askerlerimizin tek tek gözlerinden öpüyor. Rabbim onları muhafaza ve muzaffer eylesin diyorum. Bayram süresince çeşitli nedenlerden kaynaklanan orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır Çınar ve Mazıdağındaki yangında hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Haftasonu yine İzmir, Bursa, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de orman yangınalrı yaşandı. Yaz mevsiminin her geçen yıl daha sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riski de aynı oranda artıyor. Bu felaketler baktığımızda, ihmalin, tedbirsizliğin ve kastın öne çıktığını görüyoruz. Bölücü örgütün de orman yangınlarını bir terör yöntemi olarak kullandığını geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz. "Yüzde 90'ı insan kaynaklı olan orman yangınlarının önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye devam eden Erdoğan "Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar attık; 26 uçak, 105 helikopter ve 5 binden fazla kara aracı ile sürdürüyoruz. Ekipmanları da ileri teknolojiyle yeniledik. Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mız ile Yeşil Vatanı'ı 7/24 izliyoruz. Yangınlarla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. 184'ü akıllı 776 kule ile ormanları takip ediyoruz" diyte konuştu.Erken seçim tartışmalarına değinen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzde, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde 5 yıllık seçimsiz dönem var. Herkes planını, programını buna göre yapmalı" diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1085453695.html

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recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, erken seçim, mardin, mazıdağı, diyarbakır