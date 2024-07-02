https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-yeni-hukumet-sisteminde-erken-secim-diye-bir-kavram-da-yoktur-1085455842.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur, bunun yerine Cumhurbaşkanı ve Meclis'in seçimleri yenilenmesi kararı... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T21:24+0300
2024-07-02T21:24+0300
2024-07-02T21:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kabine toplantısı
erken seçim
mardin
mazıdağı
diyarbakır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085454215_0:213:2884:1835_1920x0_80_0_0_b77183045ca4d40ac986ccc178c4d054.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına değinerek, söz konusu tartışmaların muhalefetin iç savaşının dışa yansımasından ibaret olduğunu söyledi.Erdoğan, "Yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını yürütecek Murat Kurum kardeşimiz ile Sağlık Bakanlığını yürütecek Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hocamıza yeni vazifelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevden affını isteyen ve bu talepleri şahısımızca kabul edilen Mehmet Özhaeski kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri, fedakarlıkları ve milletimize yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum" dedi.Son dönemde Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin de konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Vatanımızın bekası, insanımızn güvenlği için yurtiçinde ve yurt dışında kahramanca yapan askerlerimizin tek tek gözlerinden öpüyor. Rabbim onları muhafaza ve muzaffer eylesin diyorum. Bayram süresince çeşitli nedenlerden kaynaklanan orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır Çınar ve Mazıdağındaki yangında hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Haftasonu yine İzmir, Bursa, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de orman yangınalrı yaşandı. Yaz mevsiminin her geçen yıl daha sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riski de aynı oranda artıyor. Bu felaketler baktığımızda, ihmalin, tedbirsizliğin ve kastın öne çıktığını görüyoruz. Bölücü örgütün de orman yangınlarını bir terör yöntemi olarak kullandığını geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz. "Yüzde 90'ı insan kaynaklı olan orman yangınlarının önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye devam eden Erdoğan "Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar attık; 26 uçak, 105 helikopter ve 5 binden fazla kara aracı ile sürdürüyoruz. Ekipmanları da ileri teknolojiyle yeniledik. Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mız ile Yeşil Vatanı'ı 7/24 izliyoruz. Yangınlarla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. 184'ü akıllı 776 kule ile ormanları takip ediyoruz" diyte konuştu.Erken seçim tartışmalarına değinen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzde, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde 5 yıllık seçimsiz dönem var. Herkes planını, programını buna göre yapmalı" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1085453695.html
türkiye
mardin
mazıdağı
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085454215_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_494f8b9ef662ac94dc5a0a63c8249568.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, erken seçim, mardin, mazıdağı, diyarbakır
recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, erken seçim, mardin, mazıdağı, diyarbakır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur
21:24 02.07.2024 (güncellendi: 21:25 02.07.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur, bunun yerine Cumhurbaşkanı ve Meclis'in seçimleri yenilenmesi kararı alması vardır. Muhalefetin birçok alan gibi burada da Türkiye’yi geriden takip ettiği anlaşılıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına değinerek, söz konusu tartışmaların muhalefetin iç savaşının dışa yansımasından ibaret olduğunu söyledi.
Erdoğan, "Yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını yürütecek Murat Kurum kardeşimiz ile Sağlık Bakanlığını yürütecek Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hocamıza yeni vazifelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevden affını isteyen ve bu talepleri şahısımızca kabul edilen Mehmet Özhaeski kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri, fedakarlıkları ve milletimize yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum" dedi.
Son dönemde Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin de konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Vatanımızın bekası, insanımızn güvenlği için yurtiçinde ve yurt dışında kahramanca yapan askerlerimizin tek tek gözlerinden öpüyor. Rabbim onları muhafaza ve muzaffer eylesin diyorum. Bayram süresince çeşitli nedenlerden kaynaklanan orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır Çınar ve Mazıdağındaki yangında hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
Haftasonu yine İzmir, Bursa, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de orman yangınalrı yaşandı. Yaz mevsiminin her geçen yıl daha sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riski de aynı oranda artıyor. Bu felaketler baktığımızda, ihmalin, tedbirsizliğin ve kastın öne çıktığını görüyoruz. Bölücü örgütün de orman yangınlarını bir terör yöntemi olarak kullandığını geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz.
"Yüzde 90'ı insan kaynaklı olan orman yangınlarının önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye devam eden Erdoğan "Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar attık; 26 uçak, 105 helikopter ve 5 binden fazla kara aracı ile sürdürüyoruz. Ekipmanları da ileri teknolojiyle yeniledik. Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mız ile Yeşil Vatanı'ı 7/24 izliyoruz. Yangınlarla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. 184'ü akıllı 776 kule ile ormanları takip ediyoruz" diyte konuştu.
Erken seçim tartışmalarına değinen Erdoğan,
14-28 Mayıs'ta yasama ve yürütmede son sözünü söyleyen milletimiz, 31 Mart'ta da yerel yönetimlerde kimleri başında görmek istediğini belirtmiştir. Seçimler elbette demokrasinin bayramı, şölen günüdür. Tarihimizde sandıkta tezahür eden iradeyi yok sayanların olduğu da ülkemizin bir gerçeğidir. Kimi zaman sandığını itibarına gölde düşürerek yaptılar, kimi zaman milletin kararını tanımayarak yaptılar, kimi zaman da seçmenin tercihini yanlış okuyarak yaptılar. Son dönemde bu kibirli tavrın seçmen iradesini yok sayma aymazlığının yeniden nüks ettiğini görmekteyiz. Geçen hafta gündeme taşınmak istenen erken seçim tartışmalarına bu zaviyeden bakılması gerektiği kanaatindeyiz. Bizce bu tartışmalar, muhalefet bünyesinde giderek kızışan iç savaşın dışa yansımalarında ibarettir. Yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur, bunun yerine Cumhurbaşkanı ve Meclis'in seçimleri yenilenmesi kararı alması vardır. Türkiye son 1 yılını seçim gündemiyle geçirmişken bölgemizde her gün yeni bir kriz ve çatışma patlak verirken ülkemizin çözülmesi gereken bunca meselesi varken sırf eski ve yeni takım arkadaşlarına çalım atmak için bu tür tartışmalara meyledilmesini doğru bulmuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzde, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde 5 yıllık seçimsiz dönem var. Herkes planını, programını buna göre yapmalı" diye ekledi.