Cumhurbaşkanı Erdoğan: yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Fransa'nın artık sağa doğru iyice kaydığını anlıyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de memur sayısı tartışması
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aytun Çıray: Türkiye’de normalleşmenin iki türlü faktörü var
12:06
83 dk
HABER MASASI
Beklenen İstanbul depremi öncesi kentsel dönüşüm çalışmaları hangi aşamada
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İki taraf da savaş istemiyor ama kimse geri adım atmıyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
18:14
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Yol hipnozu nedir? Nasıl önlenir?
19:12
3 dk
ÖZEL HABER
Vatandaşın belini büken vergileri kimler getirdi?
19:27
10 dk
ÖZEL HABER
Dr. Gökhan Çınkara: Avrupa halkları Rusya ile yeni bir anlaşma düzeyine geçilmesini istedi
19:47
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Yüz yıkama jellerinin içinden bulaşık deterjanı çıkıyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Musa Özuğurlu: Türkiye-Suriye arasında uzlaşı sağlanması yönünde ortak bir irade olabilir
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Suriye’de yaşanan olaylar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmaları ne durumda..
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Çiftçi buğday fiyatlarına ne diyor?
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni 'İstanbul' açıklaması: Kriz çözüme çok yakındı
17:45
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzmanlar, ATACMS füzesinin güdüm sistemini ele geçirdi
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Devlet başkanı duyurdu: ABD ile diyalog süreci yeniden başlıyor
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'nin eşi 4.5 milyon avroluk Bugatti aldı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Bazı mesleklerin çalışma saatleri yeniden düzenlendi
18:35
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Madımak katliamının üzerinden 31 yıl geçti: Neler olmuştu?
18:44
3 dk
SESLİ HABER
Dünya Ticaret Örgütü açıkladı: Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı ne?
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Morales’ten darbe girişimi iddiası: Kurmaca
19:14
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Milli mücadelenin kadın kahramanı: Kara Fatma
19:22
1 dk
SESLİ HABER
NASA'dan açıklama: Astronotlar uzayda mahsur mu kaldı?
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon Avrupa ülkelerinde alarm seviyesini yükseltti
19:42
3 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson’dan seçim tahmini
19:51
3 dk
SESLİ HABER
Yargıtay’dan zina yapan eşe emsal niteliğinde karar
20:11
5 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-yeni-hukumet-sisteminde-erken-secim-diye-bir-kavram-da-yoktur-1085455842.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur, bunun yerine Cumhurbaşkanı ve Meclis'in seçimleri yenilenmesi kararı... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T21:24+0300
2024-07-02T21:25+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kabine toplantısı
erken seçim
mardin
mazıdağı
diyarbakır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085454215_0:213:2884:1835_1920x0_80_0_0_b77183045ca4d40ac986ccc178c4d054.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına değinerek, söz konusu tartışmaların muhalefetin iç savaşının dışa yansımasından ibaret olduğunu söyledi.Erdoğan, "Yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını yürütecek Murat Kurum kardeşimiz ile Sağlık Bakanlığını yürütecek Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hocamıza yeni vazifelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevden affını isteyen ve bu talepleri şahısımızca kabul edilen Mehmet Özhaeski kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri, fedakarlıkları ve milletimize yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum" dedi.Son dönemde Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin de konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Vatanımızın bekası, insanımızn güvenlği için yurtiçinde ve yurt dışında kahramanca yapan askerlerimizin tek tek gözlerinden öpüyor. Rabbim onları muhafaza ve muzaffer eylesin diyorum. Bayram süresince çeşitli nedenlerden kaynaklanan orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır Çınar ve Mazıdağındaki yangında hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Haftasonu yine İzmir, Bursa, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de orman yangınalrı yaşandı. Yaz mevsiminin her geçen yıl daha sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riski de aynı oranda artıyor. Bu felaketler baktığımızda, ihmalin, tedbirsizliğin ve kastın öne çıktığını görüyoruz. Bölücü örgütün de orman yangınlarını bir terör yöntemi olarak kullandığını geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz. "Yüzde 90'ı insan kaynaklı olan orman yangınlarının önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye devam eden Erdoğan "Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar attık; 26 uçak, 105 helikopter ve 5 binden fazla kara aracı ile sürdürüyoruz. Ekipmanları da ileri teknolojiyle yeniledik. Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mız ile Yeşil Vatanı'ı 7/24 izliyoruz. Yangınlarla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. 184'ü akıllı 776 kule ile ormanları takip ediyoruz" diyte konuştu.Erken seçim tartışmalarına değinen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzde, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde 5 yıllık seçimsiz dönem var. Herkes planını, programını buna göre yapmalı" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1085453695.html
türkiye
mardin
mazıdağı
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085454215_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_494f8b9ef662ac94dc5a0a63c8249568.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, erken seçim, mardin, mazıdağı, diyarbakır
recep tayyip erdoğan, kabine toplantısı, erken seçim, mardin, mazıdağı, diyarbakır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur

21:24 02.07.2024 (güncellendi: 21:25 02.07.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur, bunun yerine Cumhurbaşkanı ve Meclis'in seçimleri yenilenmesi kararı alması vardır. Muhalefetin birçok alan gibi burada da Türkiye’yi geriden takip ettiği anlaşılıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmalarına değinerek, söz konusu tartışmaların muhalefetin iç savaşının dışa yansımasından ibaret olduğunu söyledi.
Erdoğan, "Yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını yürütecek Murat Kurum kardeşimiz ile Sağlık Bakanlığını yürütecek Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hocamıza yeni vazifelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevden affını isteyen ve bu talepleri şahısımızca kabul edilen Mehmet Özhaeski kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri, fedakarlıkları ve milletimize yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum" dedi.
Son dönemde Türkiye'nin farklı yerlerinde meydana gelen yangınlara ilişkin de konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Vatanımızın bekası, insanımızn güvenlği için yurtiçinde ve yurt dışında kahramanca yapan askerlerimizin tek tek gözlerinden öpüyor. Rabbim onları muhafaza ve muzaffer eylesin diyorum. Bayram süresince çeşitli nedenlerden kaynaklanan orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır Çınar ve Mazıdağındaki yangında hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.
Haftasonu yine İzmir, Bursa, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de orman yangınalrı yaşandı. Yaz mevsiminin her geçen yıl daha sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riski de aynı oranda artıyor. Bu felaketler baktığımızda, ihmalin, tedbirsizliğin ve kastın öne çıktığını görüyoruz. Bölücü örgütün de orman yangınlarını bir terör yöntemi olarak kullandığını geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz.
"Yüzde 90'ı insan kaynaklı olan orman yangınlarının önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye devam eden Erdoğan "Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar attık; 26 uçak, 105 helikopter ve 5 binden fazla kara aracı ile sürdürüyoruz. Ekipmanları da ileri teknolojiyle yeniledik. Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mız ile Yeşil Vatanı'ı 7/24 izliyoruz. Yangınlarla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. 184'ü akıllı 776 kule ile ormanları takip ediyoruz" diyte konuştu.
Erken seçim tartışmalarına değinen Erdoğan,

14-28 Mayıs'ta yasama ve yürütmede son sözünü söyleyen milletimiz, 31 Mart'ta da yerel yönetimlerde kimleri başında görmek istediğini belirtmiştir. Seçimler elbette demokrasinin bayramı, şölen günüdür. Tarihimizde sandıkta tezahür eden iradeyi yok sayanların olduğu da ülkemizin bir gerçeğidir. Kimi zaman sandığını itibarına gölde düşürerek yaptılar, kimi zaman milletin kararını tanımayarak yaptılar, kimi zaman da seçmenin tercihini yanlış okuyarak yaptılar. Son dönemde bu kibirli tavrın seçmen iradesini yok sayma aymazlığının yeniden nüks ettiğini görmekteyiz. Geçen hafta gündeme taşınmak istenen erken seçim tartışmalarına bu zaviyeden bakılması gerektiği kanaatindeyiz. Bizce bu tartışmalar, muhalefet bünyesinde giderek kızışan iç savaşın dışa yansımalarında ibarettir. Yeni hükümet sisteminde erken seçim diye bir kavram da yoktur, bunun yerine Cumhurbaşkanı ve Meclis'in seçimleri yenilenmesi kararı alması vardır. Türkiye son 1 yılını seçim gündemiyle geçirmişken bölgemizde her gün yeni bir kriz ve çatışma patlak verirken ülkemizin çözülmesi gereken bunca meselesi varken sırf eski ve yeni takım arkadaşlarına çalım atmak için bu tür tartışmalara meyledilmesini doğru bulmuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzde, Parlamento ve Cumhurbaşkanlığında 4 yıllık, yerel yönetimlerde 5 yıllık seçimsiz dönem var. Herkes planını, programını buna göre yapmalı" diye ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
TÜRKİYE
Erdoğan'dan 'Suriye' açıklaması: Sıkılı yumrukların açılmasında fayda olduğuna inanıyoruz
20:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала