https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cinden-natoya-asya-pasifik-uyarisi-bolgesel-baris-ve-istikrari-baltalama-niyetini-yansitiyor-1085450606.html

Çin'den NATO'ya Asya-Pasifik uyarısı: 'Bölgesel barış ve istikrarı baltalama niyetini yansıtıyor'

Çin'den NATO'ya Asya-Pasifik uyarısı: 'Bölgesel barış ve istikrarı baltalama niyetini yansıtıyor'

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından günü Sputnik'e verilen demeçte, NATO'nun Avrupa'da zaten bir karmaşa yarattığı bu nedenle ittifakın Asya-Pasifik bölgesine... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T19:15+0300

2024-07-02T19:15+0300

2024-07-02T19:15+0300

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çin

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nato

çin dışişleri bakanlığı

jens stoltenberg

avrupa

asya-pasifik

ikinci dünya savaşı

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "NATO zaten Avrupa'yı karıştırdı, Asya-Pasifik bölgesine de zarar vermemeli" cümlesine yer verildi.Bakanlık, Stoltenberg'in politikaları sebebiyle NATO'nun Asya-Pasifik'te Çin'e baskı yapmak üzere politikalar yürüttüğünü ve Pekin'in de buna itiraz ettiğini vurguladı.Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Japon Yomiuri gazetesine verdiği demeçte İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük askeri çatışmanın kışkırtılmasından Çin'in sorumlu olduğunu dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/cin-ve-rusyadan-sinir-asiri-terorizme-karsi-ortak-tatbikat-1085450295.html

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çin, çin halk cumhuriyeti, nato, çin dışişleri bakanlığı, jens stoltenberg, avrupa, asya-pasifik, ikinci dünya savaşı