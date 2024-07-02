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Çin'den NATO'ya Asya-Pasifik uyarısı: 'Bölgesel barış ve istikrarı baltalama niyetini yansıtıyor'
Çin'den NATO'ya Asya-Pasifik uyarısı: 'Bölgesel barış ve istikrarı baltalama niyetini yansıtıyor'
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından günü Sputnik'e verilen demeçte, NATO'nun Avrupa'da zaten bir karmaşa yarattığı bu nedenle ittifakın Asya-Pasifik bölgesine... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "NATO zaten Avrupa'yı karıştırdı, Asya-Pasifik bölgesine de zarar vermemeli" cümlesine yer verildi.Bakanlık, Stoltenberg'in politikaları sebebiyle NATO'nun Asya-Pasifik'te Çin'e baskı yapmak üzere politikalar yürüttüğünü ve Pekin'in de buna itiraz ettiğini vurguladı.Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Japon Yomiuri gazetesine verdiği demeçte İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük askeri çatışmanın kışkırtılmasından Çin'in sorumlu olduğunu dile getirmişti.
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çin, çin halk cumhuriyeti, nato, çin dışişleri bakanlığı, jens stoltenberg, avrupa, asya-pasifik, ikinci dünya savaşı
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Çin'den NATO'ya Asya-Pasifik uyarısı: 'Bölgesel barış ve istikrarı baltalama niyetini yansıtıyor'

19:15 02.07.2024
© Sputnik / Анна Раткогло / Multimedya arşivine gidinÇin - Çin bayrağı
Çin - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından günü Sputnik'e verilen demeçte, NATO'nun Avrupa'da zaten bir karmaşa yarattığı bu nedenle ittifakın Asya-Pasifik bölgesine de zarar vermemesi gerektiğini ifade edildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "NATO zaten Avrupa'yı karıştırdı, Asya-Pasifik bölgesine de zarar vermemeli" cümlesine yer verildi.
Bakanlık, Stoltenberg'in politikaları sebebiyle NATO'nun Asya-Pasifik'te Çin'e baskı yapmak üzere politikalar yürüttüğünü ve Pekin'in de buna itiraz ettiğini vurguladı.
Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
NATO Genel Sekreteri, NATO'nun Asya-Pasifik bölgesinde doğuya doğru ilerlemesinin Çin üzerinde baskı kurmak için tasarlandığını açıkça ifade etti. Bu NATO'nun Soğuk Savaş zihniyetini, gerginlik yaratma, çatışmayı kışkırtma, bölgesel barış ve istikrarı baltalama niyetini yansıtıyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Japon Yomiuri gazetesine verdiği demeçte İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'daki en büyük askeri çatışmanın kışkırtılmasından Çin'in sorumlu olduğunu dile getirmişti.
Rusya-Çin tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
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