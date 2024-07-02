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Çin ve Rusya’dan sınır aşırı terörizme karşı ortak tatbikat
Çin ve Rusya’dan sınır aşırı terörizme karşı ortak tatbikat
Sputnik Türkiye
Çin ve Rusya'nın, sınır aşırı terörizmle mücadele için ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T19:07+0300
2024-07-02T19:07+0300
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Çin ordu gazetesi PLA Daily'nin haberinde, iki ülke askerlerinin, 26 Haziran'da Çin'in Heyhı şehri ile Rusya'nın Blagoveşçensk şehirlerini ayıran Amur Nehri üzerindeki Heylongciang Köprüsü çevresinde terörle mücadele tatbikatı yürüttüğü belirtildi.Çin ve Rus askerlerinin, tatbikatta, "teröristlerin saldırı düzenleyerek sınırı geçmeye çalıştığı" senaryosu üzerine ortak talimler yaptığı ifade edilen haberde, teröristleri durdurmak ve ele geçirmek üzere havadan keşif, denizden müdahale ve karada pusu manevraları gerçekleştirdiği aktarıldı.Haberde tatbikatın istihbarat paylaşımı ve harekat eşgüdümüne odaklandığı, iki ülke ordularının sınır bölgelerinin güvenliğini birlikte sağlayarak, "terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılığın her türüne karşı etkili tedbirler alma kararlılığını ortaya koyduğu" kaydedildi.Dağıstan'daki terör saldırılarının ardından geldiTatbikatın, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da gerçekleşen terör saldırılarının ardından gelmesi dikkati çekti.Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 17'si polis ve 5'i sivil 22 kişi yaşamını yitirmiş, 5 saldırgan öldürülmüştü.Öte yandan 22 Mart'ta Moskova'da bir konser salonunda silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısında da 144 kişi yaşamını yitirmişti.Çin ve Rusya, daha önce de ortak terörle mücadelede tatbikatları düzenlemişti. Çin'in paramiliter Halkın Silahlı Polis Gücü, 2019'da Rusya'da Rus Ulusal Muhafızları ile ortak tatbikata katılmıştı.Ayrıca Çin, Rusya ve İran donanmaları, 11-15 Mart tarihlerinde Umman Körfezi yakınında, terörle ve korsanlıkla mücadele amaçlı ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.
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rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, tatbikat
rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, tatbikat

Çin ve Rusya’dan sınır aşırı terörizme karşı ortak tatbikat

19:07 02.07.2024
© Sputnik / УПСИ МО РФRusya-Çin tatbikat
Rusya-Çin tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2024
© Sputnik / УПСИ МО РФ
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Çin ve Rusya'nın, sınır aşırı terörizmle mücadele için ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.
Çin ordu gazetesi PLA Daily'nin haberinde, iki ülke askerlerinin, 26 Haziran'da Çin'in Heyhı şehri ile Rusya'nın Blagoveşçensk şehirlerini ayıran Amur Nehri üzerindeki Heylongciang Köprüsü çevresinde terörle mücadele tatbikatı yürüttüğü belirtildi.
Çin ve Rus askerlerinin, tatbikatta, "teröristlerin saldırı düzenleyerek sınırı geçmeye çalıştığı" senaryosu üzerine ortak talimler yaptığı ifade edilen haberde, teröristleri durdurmak ve ele geçirmek üzere havadan keşif, denizden müdahale ve karada pusu manevraları gerçekleştirdiği aktarıldı.
Haberde tatbikatın istihbarat paylaşımı ve harekat eşgüdümüne odaklandığı, iki ülke ordularının sınır bölgelerinin güvenliğini birlikte sağlayarak, "terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılığın her türüne karşı etkili tedbirler alma kararlılığını ortaya koyduğu" kaydedildi.

Dağıstan'daki terör saldırılarının ardından geldi

Tatbikatın, Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde, 23 Haziran'da gerçekleşen terör saldırılarının ardından gelmesi dikkati çekti.
Bir polis noktası, sinagog ve iki kilisenin hedef alındığı saldırılarda, 17'si polis ve 5'i sivil 22 kişi yaşamını yitirmiş, 5 saldırgan öldürülmüştü.
Öte yandan 22 Mart'ta Moskova'da bir konser salonunda silahlı kişilerce düzenlenen terör saldırısında da 144 kişi yaşamını yitirmişti.
Çin ve Rusya, daha önce de ortak terörle mücadelede tatbikatları düzenlemişti. Çin'in paramiliter Halkın Silahlı Polis Gücü, 2019'da Rusya'da Rus Ulusal Muhafızları ile ortak tatbikata katılmıştı.
Ayrıca Çin, Rusya ve İran donanmaları, 11-15 Mart tarihlerinde Umman Körfezi yakınında, terörle ve korsanlıkla mücadele amaçlı ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.
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