https://anlatilaninotesi.com.tr/20240624/cin-devlet-baskani-si-ulkesinin-rusya-ile-iliskiler-uzerinden-karalanmasina-tepki-gosterdi-1085168954.html

Çin Devlet Başkanı Şi, ülkesinin Rusya ile ilişkiler üzerinden karalanmasına tepki gösterdi

Çin Devlet Başkanı Şi, ülkesinin Rusya ile ilişkiler üzerinden karalanmasına tepki gösterdi

Sputnik Türkiye

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yı başkent Pekin'de ağırlayan Çin lideri Şi Cinping, bazı siyasetçilerin Rusya ve Çin arasındaki normal ticari işbirliği... 24.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-24T15:56+0300

2024-06-24T15:56+0300

2024-06-24T15:56+0300

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26 Haziran’a kadar sürecek resmi ziyareti kapsamında Çin’de temaslarını sürdüren Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Şi, ABD ve Avrupa Birliği’nde giderek daha fazla gündeme gelen bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirdiği konuşmasında, “Pekin, bazı kişilerin Çin ve Rusya arasındaki normal ticareti tartışmanın odağını değiştirmek ve Çin'i karalamak için bir bahane olarak kullanmasına karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı.Pekin’i ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Ukrayna'daki durumun çözümünü görüşmeyi planlarken, coğrafi konumu, ticaret potansiyeli ve Rusya ile ilişkileri göz önüne alındığında Çin’in Ukrayna'daki durumun çözümünde büyük önem taşıdığına inanıyor.Yakın zamanda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'daki en büyük çatışmayı körüklüyor” ifadelerini kullanmış, Ukrayna'daki savaşın güvenliğin bölgesel değil küresel bir mesele olduğunu gösterdiğinin altını çizerek Çin'in, Rusya'ya destek verdiğini kaydetmişti."Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'daki en büyük çatışmayı körüklüyor" ifadesini kullanan Stoltenberg, aynı zamanda Pekin'in Batı ile iyi ilişkiler yürütmeye çalıştığını söyledi.Stoltenberg, "Çin ikisini birden elde edemez" diyerek, bu ülkenin aynı zamanda Kuzey Kore ve İran'la yakın ilişkisi bulunduğuna işaret etti.NATO Genel Sekreteri, Çin'in yön değiştirmemesi halinde müttefiklerin, Pekin'in faaliyetlerini maliyetli kılmaya hazır olması gerektiğini ifade etti.Batılı ülkelerin Çin ile ilişkileri, Ukrayna krizine rağmen Pekin ve Moskova arasında işbirliğinin sürmesi ve Tayvan gerilimi nedeniyle son dönemde kötüleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240618/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-cin-bedel-odemeli-1084950780.html

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