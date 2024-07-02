https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/belarus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-sinirdaki-hareketliligi-nedeniyle-yuksek-alarma-gecirildi-1085455702.html

'Belarus birlikleri Ukrayna ordusunun sınırdaki hareketliliği nedeniyle yüksek alarma geçirildi'

'Belarus birlikleri Ukrayna ordusunun sınırdaki hareketliliği nedeniyle yüksek alarma geçirildi'

Sputnik Türkiye

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna ordusunun sınır bölgelerindeki hareketliliği nedeniyle bazı birliklerin yüksek alarma geçirildiğini... 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T21:22+0300

2024-07-02T21:22+0300

2024-07-02T21:21+0300

dünya

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

ukrayna ordusu

bağımsızlık günü

minsk

kırmızı çizgi

avrupa birliği

hava kuvvetleri

sınır

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Belarus Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenen törende konuşan Lukaşenko, Ukrayna ordusunun sınır bölgelerinde faaliyetlerini artırması nedeniyle Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Güçlerinin yüksek alarma geçirildiğini söyledi.Lukaşenko, “Hava kuvvetleri ve hava savunma birlikleri savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildi. Aynı şekilde Rus güçleri de. Burada tam bir etkileşim söz konusu. Polonez ve İskender füze sistemleri belirli alanlara konuşlandırılmış durumda. Bunların ne tür mühimmatlara sahip olduğunu zaten biliyorsunuz” dedi.Belarus'un Ukrayna ile güney sınırını ve Avrupa Birliği ile batı sınırını ‘kapattığını’ belirten Lukaşenko, “Tarihimizde daha önce olduğu gibi herhangi bir hataya mahal vermemek için durumu yakından izliyoruz” diye konuştu.Minsk için ’kırmızı çizgiler’ olmadığını vurgulayan Belarus lideri, bir saldırı olması durumunda ‘belirli hedeflere yönelik her türlü silahla yanıt verileceğini’ kaydetti.Herhangi bir çatışmanın yaşanmayacağını umduğunu belirten Lukaşenko, “Halledeceğimizi düşünüyorum. Ukrayna sınırında herhangi bir çatışmaya izin vermeyeceğimizi garanti ediyorum. Çatışma olmayacak, çatışmalara ihtiyacımız yok. Savaş alanındaki durum göz önüne alındığında, Ukraynalıların da böyle bir çatışmaya ihtiyacı yok” ifadelerini kullandı.

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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, ukrayna ordusu, bağımsızlık günü, minsk, kırmızı çizgi, avrupa birliği, hava kuvvetleri, sınır