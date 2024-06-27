https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/polonya-ve-baltik-ulkelerinden-abye-700-kmlik-savunma-hatti-olusturma-cagrisi-1085278806.html

Polonya ve Baltık ülkelerinden AB’ye 700 km’lik savunma hattı oluşturma çağrısı

Polonya ve Baltık ülkelerinden AB’ye 700 km’lik savunma hattı oluşturma çağrısı

Sputnik Türkiye

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya hükümetleri Avrupa Birliği (AB) yönetimine yazdığı mektuplarda, Rusya ve Belarus sınırında maliyeti 2 milyar 500 milyon... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T09:23+0300

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Uluslararası haber ajansı Reuters’in aktardığına göre mektuplarda, “AB’nin Rusya ve Belarus ile olan dış sınırı boyunca savunma altyapı sisteminin oluşturulması, AB’nin askeri ve hibrit tehditlere karşı korunmaya yönelik acil ve hayati ihtiyacı karşılayacak… Bu ortak projenin ölçeği ve maliyeti, AB’nin bu projeyi siyasi ve mali açıdan desteklemek üzere harekete geçmesi gerektiğini gösteriyor” ifadesine yer verildi.Rusya ve Belarus sınırı boyunca böyle bir kara savunma hattı yapım maliyetini yaklaşık 2 milyar 500 milyon euro olarak hesaplandığı belirtilen mektuplarda ayrıca planlama ve yapımın, NATO ile koordinasyon içinde gerçekleştirilmesi gerektiği kaydedildi.Polonya'da 2024-2028 yılları arasında Doğu Kalkanı adı verilen bir program uygulanacak. 10 milyar zloti (2.5 milyar dolar) tahsis edilecek bu program, sınır bölgelerinin savunmasına yönelik hazırlıkları, baz istasyonları ağının oluşturulması yoluyla bir tespit, uyarı ve izleme sisteminin oluşturulmasını, lojistik merkezlerini, savunma sistemleri için bir sığınak/gizli alan ağını ve insansız sistemlere karşı koyacak altyapının geliştirilmesini içeriyor.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda, NATO ülkelerine saldırma niyetinde olmadıklarını, bunun hiçbir anlamı olmadığını ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı. Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için halklarını düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle korkuttuklarını, ancak “zeki insanların bunun yalan olduğunu gayet iyi anladığını” dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/kremlinden-natodaki-gorev-degisikligi-hakkinda-degerlendirme-1085245915.html

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