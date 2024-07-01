https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/kayserideki-olaylar-sonrasi-provokasyon-amacli-paylasim-yapan-6-supheli-gozaltina-alindi-1085418425.html
Kayseri'deki olaylar sonrası provokasyon amaçlı paylaşım yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'deki olaylar sonrası provokasyon amaçlı paylaşım yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden provokasyon amaçlı paylaşım yapan 6 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T21:57+0300
2024-07-01T21:57+0300
2024-07-01T21:58+0300
provokasyon
türkiye
gözaltı
sosyal medya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_564a81e09f1631e1aed2e3014e2bb893.jpg
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube ile İstihbarat Şube Müdürlükleri, sosyal medya üzerinde provokasyon yapan hesaplara yönelik ortak çalışma başlattı. Dün akşam Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden provokasyon amaçlı paylaşım yapan hesaplar Siber Polisi ve istihbarat birimlerince tespit edildi. Söz konusu provokasyon amaçlı hesap sahiplerinin kimlik bilgileri belirlendikten sonra Güvenlik Şube Müdürlüğü ile paylaşıldı. Kayseri’de yaşanan olaylarla ilgili kışkırtıcı ve halkı tahrik eden hesap sahibi 6 şüpheli İstanbul’da 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Sosyal medyada sığınmacı karşıtlığı ve Türk düşmanlığına yönelik kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen söz konusu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Gözaltına alınan 6 hesap yöneticisinin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, şüphelilere 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçları kapsamında soruşturma açıldığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bakan-yerlikayadan-kayserideki-olaylarla-ilgili-aciklama-63-hesap-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1085417456.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_68:0:716:486_1920x0_80_0_0_bcebf0c68c654d6a96dacd407ac62610.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
provokasyon, gözaltı, sosyal medya
provokasyon, gözaltı, sosyal medya
Kayseri'deki olaylar sonrası provokasyon amaçlı paylaşım yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
21:57 01.07.2024 (güncellendi: 21:58 01.07.2024)
Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden provokasyon amaçlı paylaşım yapan 6 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube ile İstihbarat Şube Müdürlükleri, sosyal medya üzerinde provokasyon yapan hesaplara yönelik ortak çalışma başlattı.
Dün akşam Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden provokasyon amaçlı paylaşım yapan hesaplar Siber Polisi ve istihbarat birimlerince tespit edildi.
Söz konusu provokasyon amaçlı hesap sahiplerinin kimlik bilgileri belirlendikten sonra Güvenlik Şube Müdürlüğü ile paylaşıldı. Kayseri’de yaşanan olaylarla ilgili kışkırtıcı ve halkı tahrik eden hesap sahibi 6 şüpheli İstanbul’da 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Sosyal medyada sığınmacı karşıtlığı ve Türk düşmanlığına yönelik kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen söz konusu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Gözaltına alınan 6 hesap yöneticisinin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, şüphelilere 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçları kapsamında soruşturma açıldığı öğrenildi.