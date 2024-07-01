https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/kayserideki-olaylar-sonrasi-provokasyon-amacli-paylasim-yapan-6-supheli-gozaltina-alindi-1085418425.html

Kayseri'deki olaylar sonrası provokasyon amaçlı paylaşım yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'deki olaylar sonrası provokasyon amaçlı paylaşım yapan 6 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden provokasyon amaçlı paylaşım yapan 6 şüpheli, İstanbul’da düzenlenen operasyonla... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T21:57+0300

2024-07-01T21:57+0300

2024-07-01T21:58+0300

provokasyon

türkiye

gözaltı

sosyal medya

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Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele, Güvenlik Şube ile İstihbarat Şube Müdürlükleri, sosyal medya üzerinde provokasyon yapan hesaplara yönelik ortak çalışma başlattı. Dün akşam Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden provokasyon amaçlı paylaşım yapan hesaplar Siber Polisi ve istihbarat birimlerince tespit edildi. Söz konusu provokasyon amaçlı hesap sahiplerinin kimlik bilgileri belirlendikten sonra Güvenlik Şube Müdürlüğü ile paylaşıldı. Kayseri’de yaşanan olaylarla ilgili kışkırtıcı ve halkı tahrik eden hesap sahibi 6 şüpheli İstanbul’da 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Sosyal medyada sığınmacı karşıtlığı ve Türk düşmanlığına yönelik kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen söz konusu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Gözaltına alınan 6 hesap yöneticisinin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, şüphelilere 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçları kapsamında soruşturma açıldığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bakan-yerlikayadan-kayserideki-olaylarla-ilgili-aciklama-63-hesap-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1085417456.html

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