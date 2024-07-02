https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/scholzdan-varsovaya-savas-tazminatina-iliskin-yeni-oneri-1085437497.html
Scholz’dan Varşova'ya savaş tazminatına ilişkin yeni öneri
Scholz’dan Varşova'ya savaş tazminatına ilişkin yeni öneri
Sputnik Türkiye
Polonya'nın başkenti Varşova'da mevkidaşı Donald Tusk ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Fransa ve Polonya ile oluşturulan Weimar Üçgeni... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T13:57+0300
2024-07-02T13:57+0300
2024-07-02T13:57+0300
dünya
almanya
polonya
ikinci dünya savaşı
savaş tazminatı
nazi almanyası
varşova
olaf scholz
donald tusk
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Polonyalı gazete Gazeta Wyborcza'nın haberine göre Almanya Başbakanı Scholz, Varşova'ya İkinci Dünya Savaşı mağdurlarına tazminat ödenmesine ilişkin yeni önerilerini sundu.Gazeteye göre Alman Şansölyesi özellikle "İkinci Dünya Savaşı'nın Polonyalı kurbanlarına tazminat ödenmesi ve Polonya'nın savunmasının güçlendirilmesi için bir öneri paketi" hazırlarken, yarınki iştişarelerde Polonya hükümeti tarafından istenilen tazminatla ilgili teklifini paylaşacak.Berlin’in işgal sırasında Alman baskısının yaşayan kurbanlarını tazmin etmek için birkaç yüz milyon euro ayırmaya hazır olduğu belirtilirken, söz konusu tazminat yaklaşık 50 bin kişiyi etkileyebilir.2018'den bu yana ilk Polonya-Almanya hükümetler arası istişareleri 3 Temmuz'da Varşova'da başlayacak.Polonya hükümeti,1 Eylül 2022'de İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın maruz kaldığı maddi kayıpları ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı bir raporu yayımlamıştı. Ardından Almanya'dan tazminat olarak 1.3 trilyon euro talep etmişti.Polonya Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim 2022'de Almanya'ya tazminat talebini içeren diplomatik nota göndermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230801/polonya-basbakani-morawieckiden-almanyaya-varsova-icin-tazminat-cagrisi-1074263028.html
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almanya, polonya, ikinci dünya savaşı, savaş tazminatı, nazi almanyası, varşova, olaf scholz, donald tusk
almanya, polonya, ikinci dünya savaşı, savaş tazminatı, nazi almanyası, varşova, olaf scholz, donald tusk
Scholz’dan Varşova'ya savaş tazminatına ilişkin yeni öneri
Polonya'nın başkenti Varşova'da mevkidaşı Donald Tusk ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Fransa ve Polonya ile oluşturulan Weimar Üçgeni işbirliği ve savaş tazminatlarını görüşeceği bildirildi.
Polonyalı gazete Gazeta Wyborcza'nın haberine göre Almanya Başbakanı Scholz, Varşova'ya İkinci Dünya Savaşı mağdurlarına tazminat ödenmesine ilişkin yeni önerilerini sundu.
Gazeteye göre Alman Şansölyesi özellikle "İkinci Dünya Savaşı'nın Polonyalı kurbanlarına tazminat ödenmesi ve Polonya'nın savunmasının güçlendirilmesi için bir öneri paketi" hazırlarken, yarınki iştişarelerde Polonya hükümeti tarafından istenilen tazminatla ilgili teklifini paylaşacak.
Berlin’in işgal sırasında Alman baskısının yaşayan kurbanlarını tazmin etmek için birkaç yüz milyon euro ayırmaya hazır olduğu belirtilirken, söz konusu tazminat yaklaşık 50 bin kişiyi etkileyebilir.
2018'den bu yana ilk Polonya-Almanya hükümetler arası istişareleri 3 Temmuz'da Varşova'da başlayacak.
Polonya hükümeti,1 Eylül 2022'de İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'nın maruz kaldığı maddi kayıpları ayrıntılarıyla anlatan kapsamlı bir raporu yayımlamıştı. Ardından Almanya'dan tazminat olarak 1.3 trilyon euro talep etmişti.
Polonya Dışişleri Bakanlığı, 3 Ekim 2022'de Almanya'ya tazminat talebini içeren diplomatik nota göndermişti.