https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/adalet-bakani-tunc-kayserideki-cocuk-istismari-olayiyla-ilgili-gozaltina-alinan-supheli-tutuklandi-1085420864.html
Adalet Bakanı Tunç: Kayseri’deki çocuk istismarı olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç: Kayseri’deki çocuk istismarı olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri’deki çocuk istismarı olayıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı. 02.07.2024, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Çocuk ve ailesi ise devletimizin koruması altındadır. Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verilmektedir” dedi. Bakan Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır. Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/disisleri-bakanligi-kayseride-yasanan-uzucu-hadiselerin-provokasyonlara-malzeme-edilmesi-yanlistir-1085419441.html
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suriyeli, suriyeliler, kayseri, tutuklama, tutuklama kararı
Adalet Bakanı Tunç: Kayseri’deki çocuk istismarı olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
00:13 02.07.2024 (güncellendi: 00:14 02.07.2024)
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri’deki çocuk istismarı olayıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.
Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Çocuk ve ailesi ise devletimizin koruması altındadır. Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verilmektedir” dedi.
Bakan Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır. Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir” ifadelerine yer verdi.