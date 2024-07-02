https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/adalet-bakani-tunc-kayserideki-cocuk-istismari-olayiyla-ilgili-gozaltina-alinan-supheli-tutuklandi-1085420864.html

Adalet Bakanı Tunç: Kayseri’deki çocuk istismarı olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç: Kayseri’deki çocuk istismarı olayıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kayseri’deki çocuk istismarı olayıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı. 02.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-02T00:13+0300

2024-07-02T00:13+0300

2024-07-02T00:14+0300

türkiye

suriyeli

suriyeliler

kayseri

tutuklama

tutuklama kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078453192_0:60:3028:1763_1920x0_80_0_0_702594ec33b04fa82518f6a787aaae8f.jpg

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayıyla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Çocuk ve ailesi ise devletimizin koruması altındadır. Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmalar sürdürülmekte olup, gözaltı kararları verilmektedir” dedi. Bakan Tunç, “Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır. Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir” ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/disisleri-bakanligi-kayseride-yasanan-uzucu-hadiselerin-provokasyonlara-malzeme-edilmesi-yanlistir-1085419441.html

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriyeli, suriyeliler, kayseri, tutuklama, tutuklama kararı