Abdulkadir Selvi: Bir el Kayseri’yi karıştırıyor, Suriyelilere yönelik linç olayları yaşanıyor

“Biz bu oyunu Ankara’da Altındağ’da gördük. Altındağ’da da dışarıdan gelen bir grup Suriyelilerin evlerine, işyerlerine saldırdı. Türkiye’de gayrimüslim vatandaşlarımıza yönelik 6-7 Eylül olaylarının utancını yıllardır silemedik. Şimdi organize gruplar tarafından Suriyelilere yönelik linç olayları yaşanıyor. Ama özellikle de huzurun, hayırseverliğin, üretimin, ticaretin, vatana bağlılığın zirvede olduğu bir şehrimiz olan Kayseri’de bunların yaşanması çok üzücü, çok düşündürücü” ifadelerini kullandı.