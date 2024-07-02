https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/abdulkadir-selvi-bir-el-kayseriyi-karistiriyor-suriyelilere-yonelik-linc-olaylari-yasaniyor-1085432118.html
Abdulkadir Selvi: Bir el Kayseri’yi karıştırıyor, Suriyelilere yönelik linç olayları yaşanıyor
Abdulkadir Selvi: Bir el Kayseri’yi karıştırıyor, Suriyelilere yönelik linç olayları yaşanıyor
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Kayseri’de 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasının ardından ilde başlayan şiddet olayları, Atatürk büstüne yapılan... 02.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-02T12:09+0300
2024-07-02T12:09+0300
2024-07-02T12:09+0300
politika
abdulkadir selvi
suriye
türkiye
kayseri
provokasyon
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kayseri’de 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasının ardından ilde başlayan şiddet olayları, Atatürk büstüne yapılan baltalı saldırı, 31 Mart seçimlerinden sonra partili isimlere yapılan saldırıları hatırlatarak, “Bir el Kayseri’yi karıştırıyor” diye yazdı.Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilerin ev ve iş yerlerini taşladığı olayları hatırlatan Selvi, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240702/guvenlik-kaynaklari-mit-icisleri-bakanligi-ve-emniyet-gucleri-esgudum-halinde-calisti-1085431649.html
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abdulkadir selvi, suriye, türkiye, kayseri, provokasyon
abdulkadir selvi, suriye, türkiye, kayseri, provokasyon
Abdulkadir Selvi: Bir el Kayseri’yi karıştırıyor, Suriyelilere yönelik linç olayları yaşanıyor
Abdulkadir Selvi, Kayseri’de 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasının ardından ilde başlayan şiddet olayları, Atatürk büstüne yapılan baltalı saldırı, 31 Mart seçimlerinden sonra partili isimlere yapılan saldırıları hatırlatarak, “Bir el Kayseri’yi karıştırıyor” diye yazdı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kayseri’de 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasının ardından ilde başlayan şiddet olayları, Atatürk büstüne yapılan baltalı saldırı, 31 Mart seçimlerinden sonra partili isimlere yapılan saldırıları hatırlatarak, “Bir el Kayseri’yi karıştırıyor” diye yazdı.
Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın
'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilerin ev ve iş yerlerini taşladığı olayları hatırlatan Selvi, şunları
kaydetti:
“Biz bu oyunu Ankara’da Altındağ’da gördük. Altındağ’da da dışarıdan gelen bir grup Suriyelilerin evlerine, işyerlerine saldırdı. Türkiye’de gayrimüslim vatandaşlarımıza yönelik 6-7 Eylül olaylarının utancını yıllardır silemedik. Şimdi organize gruplar tarafından Suriyelilere yönelik linç olayları yaşanıyor. Ama özellikle de huzurun, hayırseverliğin, üretimin, ticaretin, vatana bağlılığın zirvede olduğu bir şehrimiz olan Kayseri’de bunların yaşanması çok üzücü, çok düşündürücü” ifadelerini kullandı.