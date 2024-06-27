https://anlatilaninotesi.com.tr/20240627/pentagon-kieve-teslim-edilen-silahlarin-nereye-gittigini-bilmiyor-1085289503.html

‘Pentagon, Kiev'e teslim edilen silahların nereye gittiğini bilmiyor’

‘Pentagon, Kiev'e teslim edilen silahların nereye gittiğini bilmiyor’

Sputnik Türkiye

Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla Kiev’e silah sevkiyatını NATO müttefiklerine de baskı yaparak sürdüren Washington’un, Ukrayna’ya teslim ettiği... 27.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-27T13:17+0300

2024-06-27T13:17+0300

2024-06-27T13:17+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

pentagon

abd savunma bakanlığı (pentagon)

silah yardımı

silah satışı

kayıp silah

yolsuzluk

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ABD Merkezli politik gazete The Daily Caller'ın ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) genel müfettişinin raporuna dayandırdığı haberine göre bakanlık, Kiev'e teslim edilen 62 milyon dolar değerindeki silahlara ne olduğunu bilmiyor.Haberde, 62 milyon dolar değerindeki silahların lojistik ve son kullanım kontrollerine tabi tutulması gerektiği, ancak ABD ve Ukrayna güçleri arasındaki raporlama ve izleme sorunları yaşandığına dikkat çekilerek, “Kasım 2023'ten önce hangi ekipmanın imha edilmiş, kaybolmuş veya başka yere yönlendirilmiş olabileceği konusunda bilgi eksikliği tespit edildi” ifadelerine yer verildi.Raporda ayrıca silah ve teçhizat kayıplarına ilişkin bilgi eksikliğinin, Ukrayna'ya gönderilen silahlar için Kiev’in Pentagon'a hesap vermeme riskini artırdığı belirtilirken, yayına göre, ABD Avrupa Komutanlığı, mevcut standartlar ve prosedürler gereği bu tür raporlar gerekli olmasına rağmen, ABD askeri teçhizatının kaybına ilişkin sistematik ve ayrıntılı raporlar almadı.The Daily Caller, askeri ürünlerin ilk kaybından nihai kayıp raporuna kadar geçen sürenin 301 gün olduğunu hatırlatırken, “Oysa mevcut gereklilikler bir raporun yaklaşık 30 gün içinde sunulması zorunluluğuna işaret ediyor” dedi.Gazete, ayrıca, Pentagon’un, Kiev’e verilen silahların Rus kuvvetlerine ulaşıp ulaşmadığını görmek için kayıplarla ilgili alınan verileri düzgün bir şekilde analiz etmediğini de yazdı.Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının bölgede çözümü engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini defalarca vurgularken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren herhangi sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağı konusunda uyarmıştı.Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek çatışmaya doğrudan dahil olduğunu söyledi.Bununla birlikte Hamas'ın Ukrayna'dan gönderilen silahları İsrail'e karşı kullanması, ABD, NATO ve Avrupa ülkelerinin Kiev'e gönderdiği silahların diğer bölgelere yayılmasının sorgulanmasına yol açmıştı.Bir buçuk yıl önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın basın toplantısında Kiev'e gönderilen silahların nasıl yayıldığını anlattığını anımsatan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bunun sebebinin Ukrayna'daki yolsuzluk ve Washington ile Kiev arasındaki yolsuzluk bağı olduğunu da açıkladığını ifade etti.Netanyahu, ‘Batı'nın Ukrayna'ya verdiği silahları İsrail sınırında görüyoruz, endişeliyiz’ demiştiİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail - Filistin çatışması başlamadan tam 4 ay önce Batı medyasına verdiği demeçte, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği bazı silahların halihazırda İsrail sınırlarında görüldüğünü ve bunların İran gibi 'düşman' ülkelerin eline geçmesinden endişe duyduklarını söylemişti.Söylediklerinin teorik bir varsayım olmadığını vurgulayan Netanyahu, ülkesinin ürettiği silahların aynı şekilde İran’ın eline geçeceği korkusunun Kiev’e askeri yardım yapmaktan kaçınmasının sebeplerinden biri olduğunu vurgulamıştı. İsrail Başbakanı ayrıca hükümetinin Ukrayna çevresindeki durumla ilgili tutumu sorusunu “İsrail’in, örneğin Polonya, Almanya veya Ukrayna’yı destekleyen herhangi bir Batılı ülkeden farklı, özel bir konumda olduğunu unutmamalıyız. Birincisi, Rusya ile yakın bir askeri sınırımız var. Pilotlarımız Suriye semalarında Rus pilotlarla yan yana uçuyor” ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231026/ukraynanin-batidan-aldigi-silahlari-nasil-yeniden-sattigi-ortaya-cikti-1076751253.html

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ukrayna, abd, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), silah yardımı, silah satışı, kayıp silah, yolsuzluk