https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/yilmaz-suc-isleyen-her-kim-olursa-olsun-hukuk-duzeni-icinde-hak-ettigi-karsiligi-gorecektir-1085419334.html

Yılmaz: Suç işleyen her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı görecektir

Yılmaz: Suç işleyen her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı görecektir

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Kayseri'deki olaylar sonrası sosyal medyada paylaşılanlarla ilgili "Suç işleyen her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T23:20+0300

2024-07-01T23:20+0300

2024-07-01T23:23+0300

türkiye

cevdet yılmaz

kayseri

sosyal medya

suriye

provakatif paylaşımlar

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Kayseri'deki olaylar sonrası sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara yönelik bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.Yılmaz açıklamasında şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/bakan-tunc-turk-bayragimiza-yonelik-saldirilarda-bulunulmasiyla-ilgili-sorusturma-baslatilmistir-1085419082.html

türkiye

kayseri

suriye

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cevdet yılmaz, kayseri, sosyal medya, suriye, provakatif paylaşımlar