https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/yilmaz-suc-isleyen-her-kim-olursa-olsun-hukuk-duzeni-icinde-hak-ettigi-karsiligi-gorecektir-1085419334.html
Yılmaz: Suç işleyen her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı görecektir
Yılmaz: Suç işleyen her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı görecektir
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Kayseri'deki olaylar sonrası sosyal medyada paylaşılanlarla ilgili "Suç işleyen her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T23:20+0300
2024-07-01T23:20+0300
2024-07-01T23:23+0300
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cevdet yılmaz
kayseri
sosyal medya
suriye
provakatif paylaşımlar
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Kayseri'deki olaylar sonrası sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara yönelik bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.Yılmaz açıklamasında şunları ifade etti:
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cevdet yılmaz, kayseri, sosyal medya, suriye, provakatif paylaşımlar
cevdet yılmaz, kayseri, sosyal medya, suriye, provakatif paylaşımlar
Yılmaz: Suç işleyen her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı görecektir
23:20 01.07.2024 (güncellendi: 23:23 01.07.2024)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Kayseri'deki olaylar sonrası sosyal medyada paylaşılanlarla ilgili "Suç işleyen her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı görecektir" değerlendirmesinde bulundu.
Kayseri'deki olaylar sonrası sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara yönelik bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.
Yılmaz açıklamasında şunları ifade etti:
"Suç işleyen her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı görecektir. Hiç kimse kendisini hukukun ve meşru devlet organlarının yerine koyarak hareket etme konumunda değildir. Provakatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkemizde kargaşa çıkarmaya, milli politikalarımızı zayıflatmaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaktır."