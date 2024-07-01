https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/unicredit-rusyadaki-varliklarini-azaltma-talebine-karsi-hukuki-surec-baslatti-1085416225.html

UniCredit, Rusya’daki varlığını azaltma talebine karşı hukuki süreç başlattı

UniCredit, Rusya’daki varlığını azaltma talebine karşı hukuki süreç başlattı

Sputnik Türkiye

İtalyan bankası UniCredit SpA, Avrupa bankalarının Rusya piyasasından çekilmelerini isteyen Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) talebine karşı hukuki süreç... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T20:09+0300

2024-07-01T20:09+0300

2024-07-01T20:13+0300

ekonomi

unicredit

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Dev İtalyan finans kuruluşu UniCredit, ECB'nin Rusya'daki faaliyetlerine ilişkin verdiği talimatların hukukiliği konusunda Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesinden görüş ve bilgilendirme talep ettiğini açıkladı.Açıklamada, ECB'nin, UniCredit'in Rusya'daki ortaklıkları tarafından yürütülen faaliyetleriyle ilgili riskleri daha da azaltmak için belirlediği yükümlülüklere ilişkin kesin hukuki yorum almak üzere mahkemeye başvurduğu bildirildi.Banka, mahkeme konuyu açıklığa kavuşturana kadar ECB'nin taleplerinin geçici olarak dondurulmasını istedi.Rusya-Ukrayna gerilimi ile birlikte UniCredit'in Rusya'daki varlığını azaltmak için çeşitli stratejiler benimsediği ifade edilen açıklamada, bunun sonucunda şirketin sınır ötesi riskinde şimdiye kadar yüzde 91, yurt içi riskinde de yüzde 65 düşüş sağlandığı belirtildi.Açıklamada, UniCredit'in Rusya'daki varlığını azaltmanın önemi konusunda ECB ile aynı fikirde olduğuna işaret edilerek, Bankanın ECB tarafından alınan kararda öngörülen şartlar ve yasal çerçeveden endişe duyduğu bildirildi.UniCredit'in uyacağı yasal yükümlülüklere açıklık getirmek amacıyla hukuki süreç başlattığı kaydedilen açıklamada, bu süreçte mahkemeden ECB kararını geçici olarak askıya almasının talep edildiği ifade edildi.Bazı Avrupa bankaları Rusya'daki faaliyetlerini halen sürdürürken, bu nedenle bankalar AB kurumları ile birlikte ABD makamları tarafından da baskıyla karşılaşıyor.ECB, Avrupa bankalarından Rusya piyasasından çekilmelerine yönelik yol haritası hazırlamalarını istemişti.Rusya'da faaliyet gösteren büyük Avrupa bankaları arasından UniCredit ile Avusturya'dan Raiffeisen Bank gibi büyük finans kurumları bulunuyor.

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unicredit, italya, avrupa merkez bankası (ecb), avrupa birliği, rusya, yaptırım, ekonomik yaptırım