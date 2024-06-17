https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/abd-rusya-ile-isbirligi-yaptigi-iddia-edilen-turk-sirketlerine-yonelik-incelemeleri-yogunlastirdi-1084914264.html
‘ABD, Rusya ile işbirliği yaptığı iddia edilen Türk şirketlerine yönelik incelemeleri yoğunlaştırdı’
‘ABD, Rusya ile işbirliği yaptığı iddia edilen Türk şirketlerine yönelik incelemeleri yoğunlaştırdı’
Sputnik Türkiye
ABD’nin, Rusya’ya yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu iddia edilen Türk şirketlerine yönelik araştırmalarını artırdığı bildirilirken bu çalışmaların... 17.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-17T08:20+0300
2024-06-17T08:20+0300
2024-06-17T08:16+0300
dünya
türkiye
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yaptırım
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ihracat
işbirliği
abd ticaret bakanlığı
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Türk finans piyasasından bir kaynak Sputnik’e açıklamasında, ABD Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye dahil bazı ülkelerden şirket ve vatandaşlarına yönelik, Rusya’ya uygulanan yaptırımları teğet geçerek uçaklar için yedek parça satın alıp Rusya’ya gönderdikleri suçlamasıyla ihracat kısıtlamaları getirdiği haberini şu sözlerle değerlendirdi:Türkiye yasal olarak Batı yaptırımlarına tabi olmadığı için, “Türkiye yasalarına göre yaptırım yok” diyen kaynak, “Bu firmalar halihazırda ABD ile iş yapan firmalar olmadığından, Türkiye’deki faaliyetleri ABD yargı yetkisi dışındadır” diye ekledi.ABD Ticaret Bakanlığı daha önce Rusya, BAE, Çin, Türkiye ve Sırbistan'dan bir dizi şirket ve vatandaşa yönelik, Rusya’nın yaptırımları aşmasına yardımcı olmak için uçak parçaları satın aldıkları iddiasıyla ihracat kısıtlamaları getirmişti.ABD Hazine Bakanlığı’nın duyurduğu son Rusya karşıtı yaptırımlar bilimsel, savunma, finansal, enerji ve hatta sosyal alanları kapsıyor. Washington, Rusya'daki herhangi bir kişiye yazılım ve bilişim hizmetleri sağlanmasını yasaklıyor. ABD ayrıca aralarında Sberbank ve VTB'nin de bulunduğu Rus finans kuruluşlarıyla işlem yapan yabancı bankaları da yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.Batı ülkeleri, Ukrayna’daki özel askeri harekat bağlamında, Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımların tüm dünya ekonomisine darbe indirdiğini dile getirmişti. Buna rağmen Rusya yaptırımların sonuçlarıyla başarılı bir şekilde baş ederken ABD ve Avrupa ülkelerinde, yaptırımların etkisi olmadığı yönünde açıklamaların sayısı giderek artıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240617/bati-basini-rusya-iki-yil-sonra-ilk-kez-avrupaya-gaz-tedarikinde-abdyi-geride-birakti-1084912893.html
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türkiye, abd, rusya, yaptırım, kısıtlama, ihracat, işbirliği, abd ticaret bakanlığı, abd hazine bakanlığı, vladimir putin
türkiye, abd, rusya, yaptırım, kısıtlama, ihracat, işbirliği, abd ticaret bakanlığı, abd hazine bakanlığı, vladimir putin
‘ABD, Rusya ile işbirliği yaptığı iddia edilen Türk şirketlerine yönelik incelemeleri yoğunlaştırdı’
ABD’nin, Rusya’ya yaptırımları aşmasına yardımcı olduğu iddia edilen Türk şirketlerine yönelik araştırmalarını artırdığı bildirilirken bu çalışmaların Ankara-Washington politik ilişkileri üzerinde doğrudan etkisi olmayacağı belirtildi.
Türk finans piyasasından bir kaynak Sputnik’e açıklamasında, ABD Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye dahil bazı ülkelerden şirket ve vatandaşlarına yönelik, Rusya’ya uygulanan yaptırımları teğet geçerek uçaklar için yedek parça satın alıp Rusya’ya gönderdikleri suçlamasıyla ihracat kısıtlamaları getirdiği haberini şu sözlerle değerlendirdi:
Türk şirketlerinin, faaliyetlerinden dolayı mı yoksa ortaklık yapılarından dolayı mı ABD’nin yeni yaptırım listesine dahil edildiklerini öğrenmek gerekiyor. ABD son aylarda Türkiye'deki şirketlere yönelik incelemelerini yoğunlaştırdı. Yaptırım kararları sadece şirketleri etkilediği için, ABD'nin bu şirketlerin elde ettiği kârı etkilemesi ya da kontrol etmesi çok zor olacak. Bu şirketler ABD tarafından denetlenen ödeme sistemlerine giremeyecek ve ABD'li şirketlerle iş ilişkisi kuramayacak, bunun dışında yaptırımların doğrudan bir etkisi olmayacak.
Türkiye yasal olarak Batı yaptırımlarına tabi olmadığı için, “Türkiye yasalarına göre yaptırım yok” diyen kaynak, “Bu firmalar halihazırda ABD ile iş yapan firmalar olmadığından, Türkiye’deki faaliyetleri ABD yargı yetkisi dışındadır” diye ekledi.
ABD Ticaret Bakanlığı daha önce Rusya, BAE, Çin, Türkiye ve Sırbistan'dan bir dizi şirket ve vatandaşa yönelik, Rusya’nın yaptırımları aşmasına yardımcı olmak için uçak parçaları satın aldıkları iddiasıyla ihracat kısıtlamaları getirmişti.
ABD Hazine Bakanlığı’nın duyurduğu son Rusya karşıtı yaptırımlar bilimsel, savunma, finansal, enerji ve hatta sosyal alanları kapsıyor. Washington, Rusya'daki herhangi bir kişiye yazılım ve bilişim hizmetleri sağlanmasını yasaklıyor. ABD ayrıca aralarında Sberbank ve VTB'nin de bulunduğu Rus finans kuruluşlarıyla işlem yapan yabancı bankaları da yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.
Batı ülkeleri, Ukrayna’daki özel askeri harekat bağlamında, Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımların tüm dünya ekonomisine darbe indirdiğini dile getirmişti. Buna rağmen Rusya yaptırımların sonuçlarıyla başarılı bir şekilde baş ederken ABD ve Avrupa ülkelerinde, yaptırımların etkisi olmadığı yönünde açıklamaların sayısı giderek artıyor.