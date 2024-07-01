https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/uefa-jude-bellingham-hakkinda-sorusturma-baslatti-1085415852.html

UEFA Jude Bellingham hakkında soruşturma başlattı

UEFA Jude Bellingham hakkında soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'ya attığı gol sonrası yaptığı sevinç nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham... 01.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-01T19:58+0300

2024-07-01T19:58+0300

2024-07-01T19:59+0300

uefa

spor

jude bellingham

soruşturma

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UEFA, İngiliz futbolcu Jude Bellingham hakkında soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklamada, gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Bellingham hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.Son 16 turunda İngiltere'nin Slovakya'yı 2-1 yendiği maçın 90+5. dakikasında beraberlik golünü atan Bellingham, rakip takım yedek kulübesine doğru abartılı bir sevinçte bulunmuştu.Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan genç futbolcu, "Maça gelen bazı yakın arkadaşlarıma yönelik yaptığım kendi aramızdaki bir şakaydı. Slovakya takımına ortaya koydukları performanstan dolayı saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/euro-2024te-gunun-programi-1085405226.html

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uefa, jude bellingham, soruşturma