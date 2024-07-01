https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/uefa-jude-bellingham-hakkinda-sorusturma-baslatti-1085415852.html
UEFA Jude Bellingham hakkında soruşturma başlattı
UEFA Jude Bellingham hakkında soruşturma başlattı
Sputnik Türkiye
UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'ya attığı gol sonrası yaptığı sevinç nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T19:58+0300
2024-07-01T19:58+0300
2024-07-01T19:59+0300
uefa
spor
jude bellingham
soruşturma
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UEFA, İngiliz futbolcu Jude Bellingham hakkında soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklamada, gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Bellingham hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.Son 16 turunda İngiltere'nin Slovakya'yı 2-1 yendiği maçın 90+5. dakikasında beraberlik golünü atan Bellingham, rakip takım yedek kulübesine doğru abartılı bir sevinçte bulunmuştu.Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan genç futbolcu, "Maça gelen bazı yakın arkadaşlarıma yönelik yaptığım kendi aramızdaki bir şakaydı. Slovakya takımına ortaya koydukları performanstan dolayı saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/euro-2024te-gunun-programi-1085405226.html
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uefa, jude bellingham, soruşturma
uefa, jude bellingham, soruşturma
UEFA Jude Bellingham hakkında soruşturma başlattı
19:58 01.07.2024 (güncellendi: 19:59 01.07.2024)
UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Slovakya'ya attığı gol sonrası yaptığı sevinç nedeniyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham hakkında soruşturma başlattı.
UEFA, İngiliz futbolcu Jude Bellingham hakkında soruşturma başlattı. UEFA'dan yapılan açıklamada, gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Bellingham hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.
Son 16 turunda İngiltere'nin Slovakya'yı 2-1 yendiği maçın 90+5. dakikasında beraberlik golünü atan Bellingham, rakip takım yedek kulübesine doğru abartılı bir sevinçte bulunmuştu.
Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan genç futbolcu, "Maça gelen bazı yakın arkadaşlarıma yönelik yaptığım kendi aramızdaki bir şakaydı. Slovakya takımına ortaya koydukları performanstan dolayı saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.