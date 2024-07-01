https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/euro-2024te-gunun-programi-1085405226.html

EURO 2024'te günün programı: Bugün hangi maçlar var?

EURO 2024'te günün programı: Bugün hangi maçlar var?

Sputnik Türkiye

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, (EURO 2024) son 16 turu, Fransa-Belçika ve Portekiz-Slovenya maçları ile sürüyor. 01.07.2024, Sputnik Türkiye

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euro 2024

euro 2024

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Son 16 mücadelesinde bugün (1 Temmuz Pazartesi) Fransa ile Belçika TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek. Düsseldorf Arena'da oynanacak İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yapacak.İki ülke arasında daha önce oynanan 75 müsabakada Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Belçika 30 galibiyet elde ederken, Fransa 26 kez kazandı ve 19 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Belçika'nın 162 golüne Fransa 131 golle cevap verebildi.Portekiz ile Slovenya maçı saat 22'deBir diğer son 16 turu mücadelesinde ise Portekiz ile Slovenya, Frankfurt Arena'da TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveç'ten Espen Eskas olacak. Tur atlayacak takım, çeyrek finalde Fransa-Belçika eşleşmesini geçecek ekiple karşılaşacak.şleşmenin favorisi olarak gösterilen Portekiz'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Grup maçlarında birer sarı kart gören Cristiano Ronaldo, Francisco Conceiçao, Joo Palhinha, Pedro Neto, Ruben Neves, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Portekiz, turu geçerse çeyrek finalde bu oyunculardan yararlanamayacak. Portekiz ile Slovenya, A milli takım düzeyinde sadece 1 maç yaptı. İki takım arasındaki tek karşılaşma, yaklaşık 3 ay önce oynandı. Slovenya, ev sahipliği yaptığı dostluk maçını 2-0 kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240701/a-milli-futbol-takimi-avusturya-karsisina-cikiyor-2-futbolcu-cezali-10-futbolcu-ceza-sinirinda-1085404089.html

belçika

portekiz

slovenya

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